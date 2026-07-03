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ZLORABLJALA SHEMO OBDAVČITVE

Velika akcija ljubljanskih kriminalistov: osumljenca »pospravila« milijon in pol evrov

V obsežni operaciji je sodelovalo več kot 40 kriminalistov, ki so opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih.
Simbolična fotografija. FOTO: Dado Ruvic Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Dado Ruvic Reuters
N. P.
 3. 7. 2026 | 11:25
2:56
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Ljubljanski kriminalisti so včeraj v obsežni akciji na območju Policijske uprave Ljubljana izvedli vrsto hišnih preiskav, ki ciljajo na hudo gospodarsko kriminaliteto. V igri so fiktivni posli, utaja davkov in milijonski zneski. Kot je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana, so policisti v četrtek, 2. julija 2026, »na podlagi odredb pristojnega okrožnega sodišča izvedli več preiskovalnih opravil.« V obsežni operaciji je sodelovalo več kot 40 kriminalistov, ki so opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih.

Uvažala vozila in goljufala pri DDV-ju

Preiskava, ki se je sprožila na podlagi ugotovitev Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), je razkrila domnevno sistemsko goljufanje pri uvozu jeklenih konjičkov. Po navedbah Policije je bilo v dosedanjem postopku ugotovljeno, »da se sumi nanašajo na nezakonitosti pri uvozu vozil v Republiko Slovenijo, pri čemer naj bi osumljenca zlorabljala posebno shemo obdavčitve in neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega DDV.«

Seznam očitanih grehov dveh osumljenih fizičnih oseb pa je še bistveno daljši in obsega več kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku (KZ-1):

  • Dve kaznivi dejanji davčne zatajitve (po 249. členu),
  • Dve kaznivi dejanji zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po 240. členu),
  • Dvanajst kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin (po 235. členu).

Z računov dvignila milijon evrov v gotovini

Osumljenca naj bi podjetja uporabljala kot lastni bankomat. Kriminalisti so namreč ugotovili, »da sta z bančnih računov več gospodarskih družb opravila za približno milijon evrov neupravičenih dvigov denarnih sredstev, ki niso bila uporabljena za poslovanje družb.« Vse to sta poskušala prikriti tako, da sta prikazovala fiktivne pravne posle in v poslovne knjige vnašala dokumente z neresnično vsebino. Končni izkupiček te domnevno umazane poslovne prakse je ogromen. »Po dosedanjih ugotovitvah skupna protipravno pridobljena premoženjska korist znaša okoli 1,5 milijona evrov,« navaja predstavnica policije.

Kriminalisti so med preiskavami zasegli obsežno gradivo, vključno z večjim številom elektronskih naprav, elektronskih podatkov in poslovne dokumentacije. Predkazenski postopek se sedaj nadaljuje z analizo teh podatkov, s katerimi bodo utemeljevali že ugotovljena ali pa morebitna nova kazniva dejanja. Zaradi interesa samega postopka policija do vložitve uradne kazenske ovadbe več podrobnosti ne more razkriti, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili Specializirano državno tožilstvo.

Simbolična fotografija. FOTO: Love Portrait And Love The World Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Love Portrait And Love The World Getty Images/istockphoto

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