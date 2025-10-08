Velika akcija NPU: 13 hišnih preiskav, zapečatili izhode iz poslovne zgradbe Kostaka, štiri so pridržali

Nacionalni preiskovalni urad skupaj s kriminalisti iz Policijske uprave Ljubljana in Policijske uprave Maribor izvaja po odredbi sodišča večje število operativnih aktivnosti, med drugim 13 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov pri 3 pravnih in 5 fizičnih osebah, ter 3 zasege elektronskih podatkov, na območjih policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Celje, zaradi suma storitve kaznivega dejanja Obremenjevanja ali uničevanja okolja, je sporočil Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

Zoper 4 osumljene osebe odrejeno pridržanje

Kaznivega dejanja je osumljenih 5 oseb. Z ravnanjem osumljencev je nastala nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode ter pridobitev najmanj 8,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Za kaznivo dejanje Obremenjevanja ali uničevanja okolja po 332. členu KZ-1 je predpisana kazen zapora od enega do dvanajstih let.

Kriminalisti hišne preiskave izvajajo v komunalnem in gradbenem podjetju Kostak iz Krškega ter na območju izkopov na območju deponije v Spodnjem Starem Gradu, na sedežu Kostaka so zapečatili izhode iz poslovne zgradbe, neuradne podatke navaja portal Necenzurirano.si.

Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 56 preiskovalcev NPU in 22 kriminalistov in policistov iz policijskih uprav, na podlagi zaprosila policije pa pri izvedbi ene hišne preiskave nudi pomoč tudi Slovenska vojska s svojo mehanizacijo. Zoper 4 osumljene osebe je bilo odrejeno pridržanje.

Zakopavanje v Spodnjem Starem Gradu v preteklosti zanikali

Očitki, da je Kostak na območju deponije nekaj časa nezakonito zakopaval komunalne odpadke, so se pojavili konec lanskega leta. Novembra je namreč portal Necenzurirano objavil prve fotografije, ki prikazujejo zakopavanje smeti in so bile posnete marca 2024. Inšpektorat RS za okolje in energijo je februarja letos sporočil, da je na omenjenem območju res našel zakopane odpadke in da so glede na datum uporabe na embalaži nekateri »razmeroma sveži«. Družbi je naložil izkop in ustrezno obdelavo 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov.

Kostak je izkop in obdelavo zagotovil sam v svojem centru za ravnanje z odpadki. V družbi so nezakonito zakopavanje v Spodnjem Starem Gradu v preteklosti zanikali. Kot so navajali, odpadkov niso zakopavali oni, je bila pa po njihovih navedbah na tem območju desetletja neurejena in nenadzorovana deponija, na katero so odpadke odlagala tako podjetja kot posamezniki. Predsednik uprave komunalnega in gradbenega podjetja Kostak, ki je v 43-odstotni lasti Mestne občine Krško, je Miljenko Muha.