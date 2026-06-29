Velika iskalna akcija pri Brežicah se je končala tragično

V ponedeljek zjutraj, ob natanko 7. uri se je v naselju Globoko v občini Brežice, pod vodstvom policije začela obsežna iskalna akcija za pogrešanim starejšim občanom, ki je od doma neznano kam odšel že v soboto. Svojce je še posebej skrbelo, saj je bil moški dementen in bi bil lahko po informacijah, ki so jih posredovali policisti dezorientiran. Dodatno skrb je vzbujalo dejstvo, da je od doma odšel brez mobilnega telefona, zato nihče ni mogel preveriti, kje je, niti moški ne bi mogel poklicati na pomoč, če bi se znašel v težavah.

Ker pogrešanega niso našli, sta bili danes zjutraj aktivirani ekipi Zveze reševalnih psov Slovenije, Dolenjske in Ljubljanske regije ter skupina za iskanje pogrešanih oseb pri Kinološki zvezi Slovenije, so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Za iskanje so bili aktivirani še gasilci PGD Globoko, PGD Župelevec in PGD Spodnja Pohanca. Sodelujoči so preiskali širše območje naselja Globoko, Piršenbreg, Dečno selo, Artiče, Volčje in del gozda Dobrava proti naselju Bukošek. Na koncu so pogrešanega uspeli izslediti, a je bilo zanj žal prepozno. »Po prvih podatkih smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče,« so ob tem sporočili s Policije.