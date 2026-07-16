Velika nevarnost v Braslovčah: z višine okoli osmih metrov padel zabojnik

Na delovišču v Braslovčah je delavec z avtodvigalom dvigoval kovinski zabojnik premera 100 cm in visok približno 1 meter, ki je bil poln rečnega proda. Na višini okoli osmih metrov se je na verigi utrgalo varovalo klina in je zabojnik padel z višine okoli osmih metrov na streho kombiniranega vozila in ga poškodoval, so navedli na PU Celje. Prod, ki se je vsul iz zabojnika, je poškodoval še sosednje kombinirano vozilo. V omenjenem primeru policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja.

V Ločah si je huje poškodovala roko

Tudi v podjetju v Ločah so celjski policisti obravnavali nesrečo pri delu. Do nesreče je prišlo v skladišču, kjer je delavka padla med vleko večjega vozička, ker se je strgala varovalna vrv. Pri padcu si je huje poškodovala roko.