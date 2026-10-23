Velika planina bo prazna brez Staneta: »Pazi še naprej na moje cike od tam gor«

TRAGEDIJA

Na strmem pobočju Šenturške gore se je skala zvalila na 60-letnika. Bil je kmet in izkušen gozdar, pasel je živino in tako rekoč živel z naravo.

Cerklje na Gorenjskem • Še v torek je delal v gozdu, jutri pa ga bodo pokopali v Zgornjih Stranjah. V tragični nesreči pri gozdarskih delih na območju Šenturške gore je umrl Stane Kregar, po domače Tratnikov iz Bistričice pri Stahovici. Zadnja leta smo ga lahko srečevali na Veliki planini, kjer je imel kočo in pasel živino. S Policijske uprave Kranj so sporočili, da se je na tri moške med delom v strmem pobočju gozda skotalila skala in 60-letnika tako hudo poškodovala, da je umrl na kraju dogodka. Še včeraj si mi nasmejano mahal, danes pa te ni več. Kregar je bil izkušen gozdar, kmet, gasilec ...