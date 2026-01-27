Velika policijska akcija: potekajo številne hišne preiskave na Štajerskem in v Prekmurju, to je razlog

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor danes izvajajo obsežne operativne aktivnosti na področju preiskovanja gospodarske kriminalitete. Pri aktivnostih sodelujejo tudi kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota. Na območju Policijskih uprav Maribor in Murska Sobota kriminalisti na podlagi sodnih odredb izvajajo skupno 17 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov, je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor.

Med preiskavami zbirajo dokaze o storitvi več kaznivih dejanj, in sicer:

nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu Kazenskega zakonika (KZ-1),

nedovoljenega dajanja daril po 242. členu Kazenskega zakonika (KZ-1),

pranja denarja po 245. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).

Predkazenski postopek poteka zoper 16 osumljencev, vodi pa ga Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije. Policija je v okviru postopka pridržala eno osebo.

Policija v primerih obsežnih kriminalističnih preiskav svetuje: