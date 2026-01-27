  • Delo d.o.o.
17 PREISKAV, 16 OSUMLJENCEV

Velika policijska akcija: potekajo številne hišne preiskave na Štajerskem in v Prekmurju, to je razlog

Predkazenski postopek poteka zoper 16 osumljencev, vodi pa ga Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.
Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
A. G.
 27. 1. 2026 | 15:51
 27. 1. 2026 | 15:53
2:18
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor danes izvajajo obsežne operativne aktivnosti na področju preiskovanja gospodarske kriminalitete. Pri aktivnostih sodelujejo tudi kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota. Na območju Policijskih uprav Maribor in Murska Sobota kriminalisti na podlagi sodnih odredb izvajajo skupno 17 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov, je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor.

Med preiskavami zbirajo dokaze o storitvi več kaznivih dejanj, in sicer:

  • nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu Kazenskega zakonika (KZ-1),
  • nedovoljenega dajanja daril po 242. členu Kazenskega zakonika (KZ-1),
  • pranja denarja po 245. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).

Predkazenski postopek poteka zoper 16 osumljencev, vodi pa ga Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije. Policija je v okviru postopka pridržala eno osebo.

Policija v primerih obsežnih kriminalističnih preiskav svetuje:

  1. Ne ovirajte policijskega dela. Med hišnimi preiskavami in drugimi postopki se ne približujte prizoriščem in upoštevajte navodila policistov.
  2. Ne širite nepreverjenih informacij. Govorice in ugibanja lahko škodujejo poteku preiskave ter pravicam udeleženih oseb.
  3. Spoštujte domnevo nedolžnosti. Osumljene osebe do pravnomočne sodne odločbe veljajo za nedolžne.
  4. Sodelujte, če imate informacije. Če razpolagate z informacijami o gospodarski kriminaliteti, korupciji ali pranju denarja, jih lahko anonimno sporočite policiji ali preko telefona za anonimne prijave.
  5. Bodite pozorni na znake korupcije. Nenavadna darila, usluge, gotovinska plačila ali netransparentni posli so lahko opozorilni znaki kaznivih dejanj.

Več iz teme

policijakriminalistihišne preiskavekorupcijapranje denarjaPU Maribor
