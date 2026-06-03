Velika policijska akcija pri Šentilju! Menda iščejo moškega iz Zagreba: »Mora biti nevaren, vsi so bili oboroženi« (FOTO)

Na območju Šentilja poteka obsežna policijska akcija, v kateri sodelujejo slovenski in avstrijski varnostni organi. Na terenu je več policijskih vozil. Na Policijski upravi Maribor so za medije pojasnili, da v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi izvajajo aktivnosti, povezane s sumom storitve kaznivega dejanja s področja premoženjske kriminalitete na območju Avstrije. V okviru postopkov so izsledili oziroma prijeli dve osebi, ki ju avstrijski organi sumijo storitve kaznivih dejanj, so povedali za STA.

Po ekskluzivnih neuradnih informacijah Slovenskih novic naj bi policisti iskali moškega iz Zagreba. Priča pravi, da naj bi moški svoje vozilo pustil na pločniku in nato stekel proti župnišču, za njim pa naj bi se podali avstrijski policisti, ki naj bi ga že pričakovali na območju Vogau Strassa, vendar naj ga za zdaj ne bi prijeli. Iskanje naj bi se nadaljevalo v okolici. »Mora biti nevaren, ker so bili vsi oboroženi,« pravi priča, ki se nam je javila s terena.

Avstrijski varnostni organi navajajo, da gre za čezmejno iskalno akcijo, povezano z ropom oziroma kaznivim dejanjem že omenjene premoženjske kriminalitete na avstrijskem južnem Štajerskem. Osumljenci naj bi po dejanju pobegnili proti Sloveniji, zato so se v iskanje vključili tudi slovenski policisti. Sodelovanje poteka v okviru čezmejnega policijskega sodelovanja med državama, policija pa zaradi interesa preiskave za zdaj ne razkriva več podrobnosti. Ob tem poudarjajo, da za javnost ni nevarnosti. Kot je običajno v takšnih primerih, bodo osumljenega storilca obravnavali v Avstriji, kjer se je dejanje pripetilo.

FOTO: Marko Pigac/Mp Produkcija/Pigac.si