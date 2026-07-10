Velika policijska akcija v Črnomlju: kradli v trgovini, pobegnili s kombijem

Policiste PP Črnomelj so v četrtek nekaj pred 13. uro poklicali na pomoč iz prodajalne v Črnomlju, kjer naj bi neznanci ukradli več prehrambnih artiklov in pobegnili s kombijem. Policisti so se takoj odzvali in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev. V naselju v okolici Črnomlja so izsledili 51-letnega voznika kombija. Zasegli so mu nekaj ukradenih predmetov, našli pa so tudi vse ostale predmete, ki jih je odvrgel v gozdu. Ugotovili so identiteto 51-letne sostorilke in mladoletnega sostorilca. Ukradene predmete so predali osebju prodajalne in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

S strehe objekta v Kostanjevici na Krki je nekdo ukradel bakrene žlebove in povzročil za okoli 800 evrov škode. V naselju Mali Videm je med 7. in 17. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar. V četrtek med 19. in 20. uro je v Črnomlju nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo in ukradel denar in nakit.