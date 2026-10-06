Velika policijska akcija v Sloveniji: 15 osumljencev pridržanih, zasegli droge, orožje in denar

Ljubljanski kriminalisti so v obsežni in dlje časa trajajoči kriminalistični preiskavi udarili po osumljencih, povezanih s prepovedanimi drogami in orožjem. Izvedli so številne hišne preiskave na območju Ljubljane, Kopra in Celja, v policijskem pridržanju pa je trenutno 15 osumljencev. Preiskava sega tudi čez slovenske meje.

Kriminalisti preiskujejo kazniva dejanja s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem. V akciji poleg ljubljanskih kriminalistov sodelujejo tudi policisti in kriminalisti iz drugih policijskih uprav, slovenski preiskovalci pa sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi in Europolom. Preiskavo usmerja Specializirano državno tožilstvo.

Hišne preiskave v Ljubljani, Kopru in Celju

V okviru preiskave so policisti opravili večje število hišnih preiskav pri več osumljencih na območju Ljubljane, Kopra in Celja. Eno od hišnih preiskav so na območju Evropske unije opravili tudi tuji varnostni organi.

Policisti so med preiskavami zasegli več vrst prepovedanih drog, orožje, denar in druge dokaze. Zasežene predmete bodo zdaj podrobneje pregledali v nadaljnji kriminalistični in forenzični preiskavi.

15 ljudi v pridržanju

Trenutno je v policijskem pridržanju 15 osumljencev. Po zbranih obvestilih jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ker policijska akcija še vedno aktivno poteka, policija podrobnosti o osumljencih, količinah zaseženih drog, vrsti orožja in drugih okoliščinah primera za zdaj ne razkriva.