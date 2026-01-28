Danes ponoči se je v naselju Ličenca, ki je v občini Slovenske Konjice, zgodil hud požar, ki je pretresel lokalno skupnost. Sredi noči je zagorela hiša in gospodarsko poslopje. Po poročanju Prostovoljnega gasilskega društva Žiče so bili za pomoč pri gašenju aktivirani ob 2.58, na pomoč pa so prihiteli tudi gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Slovenske Konjice, Tepanje, Slovenska Bistrica in Videž. Skupaj so se borili z ognjenimi zublji, da bi omejili požar in zavarovali okolico.

PGD Žiče je na Facebooku objavil tudi sliko, na kateri je videti, da je ogenj skoraj v celoti uničil objekta in povzročil veliko materialno škodo. Od zgradb so ostale ožgane ruševine in uničeno ostrešje, kar priča o silovitosti ognja. O vzroku za nastanek požara ne poročajo.

Po besedah Rdečega križa Slovenske Konjice sta v objektu živela invalidna gospa in njen partner, ki sta tako čez noč ostala brez premoženja in osebnih stvari. »Dom ni bil le za njiju, tudi njuni otroci in vnuki so jima pogosto pomagali in ju obiskovali. Hiša ni več primerna za bivanje in ostali so brez doma,« so zapisali v objavi na Facebooku. Ob tem ljudi prosijo, da pomagajo po svojih zmožnostih in delijo njihovo objavo. Odprli so bančni račun za finančno pomoč družini, da bi prišla do novega doma. Tragedija je družino potisnila v hudo stisko, zato je solidarnost sovaščanov in širše okolice v teh trenutkih ključna. Vsak darovan evro bo neprecenljiv korak k temu, da si par znova ustvari varno zavetje.