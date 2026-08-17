Veliki kokainski posel padel v Celju

GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA

Maja so zaplenili kar 60 kilogramov kokaina. Našli tudi 50 tisoč evrov.

V potovalki in vsaki od vrečk je bilo 15 kg droge. FOTOGRAFIJE: Generalna Policijska Uprava

Sredi maja je Generalna policijska uprava javnost obvestila o velikem zasegu prepovedanih mamil – preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v sodelovanju s kriminalisti ostalih policijskih uprav preprečili prodajo in zasegli 60 kilogramov kokaina ter prijeli voznika in prevzemnika droge. Iz Ljubljane pa po zelo veliko količino kokaina niso prišli zgolj NPU-jevci, marveč je postopek vodilo Specializirano državno tožilstvo. »Obdolžencema se očita, da sta kaznivo dejanje izvršila v okviru hudodelske združbe, zaradi česar je v konkretnem primeru podana pristojnost Specializiranega ...