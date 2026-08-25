Veliko dela za gasilce, gasili dva požara v eni noči (FOTO)

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V ponedeljek ob 20.46 so bili gasilci PGD Zabukovica, PGD Kasaze-Liboje in PGD Griže pozvani na požar garaže in hiše v Zabukovici. Zagorela je električna napeljava v garaži. Gasilci so požar pogasili, objekt pregledali in zavarovali, so navedli pri GZ Žalec.
V noči na 25. avgust, okoli 4. ure, je zagorela vrstna lesena garaža v Grižah. Posredovali so gasilci PGD Griže, PGD Zabukovica, PGD Kasaze-Liboje in PGD Vrbje. Dve garaži sta v celoti pogoreli. Gasilci so požar pogasili, pregledali požarišče in zavarovali kraj dogodka.
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