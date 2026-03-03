Veliko srce: kranjski gorski reševalci brez omahovanja priskočili na pomoč psu

»Naše poslanstvo ni samo reševanje ljudi, ampak pomoč vsem živim bitjem ter tudi zaščita premoženja.« Tako so po nedeljski reševalni akciji, v kateri so reševali psa, zapisali člani GRS Kranj. Kot je sicer poročal republiški center za obveščanje, je ob 12.38 v naselju Kokra v občini Preddvor pes namreč padel v globel in se poškodoval. Gorski reševalci GRS Kranj so se spustili v težko dostopno grapo, pes je omahnil kar 15 metrov globoko. »Pomagali smo mu po najboljših močeh, mu imobilizirali poškodovano tačko ter ga imobiliziranega na zajemalna nosila spravili na varno,« so zapisali. Kosmatinca so predali lastnikom. »Želimo mu čim hitrejše okrevanje,« so sklenili.

Reševali tudi jadralnega padalca

Kmalu zatem pa so morali posredovati še zaradi jadralnega padalca, ki je pristal na drevesu. Zgodilo se je ob 13.03 na Grajskem hribu v občini Cerklje na Gorenjskem, je poročal republiški center za obveščanje. Padalec je nepoškodovan sam splezal z drevesa. Več okoliščin nesreče je pojasnil Roland Brajič, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 63-letni jadralni padalec želel vzleteti, pri tem pa ga je sunek vetra vzdignil in je pristal na bližnjem drevesu. Jadralni padalec ni bil poškodovan. Na kraju nesreče so mu pomagali gorski reševalci GRS Kranj. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali,« je sporočil.

15 metrov globoko je padel pes.

Reševalci GRS Kranj so ob tej priložnosti vse spomnili tudi, da lahko temperature v dolini mnoge zavedejo. »Čeprav se v dolini že zbuja pomlad, v visokogorju še vedno vlada zima. Naj bosta skrben premislek in dobra priprava vedno del ture,« so zapisali.