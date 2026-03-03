  • Delo d.o.o.
PADEL V GLOBEL

Veliko srce: kranjski gorski reševalci brez omahovanja priskočili na pomoč psu

Poslanstvo reševalcev je pomoč vsem živim bitjem, poudarjajo v GRS Kranj.
Psu so imobilizirali poškodovano tačko in ga spravili na varno. FOTOGRAFIJI: Grs Kranj
Psu so imobilizirali poškodovano tačko in ga spravili na varno. FOTOGRAFIJI: Grs Kranj
Ju. P.
 3. 3. 2026 | 05:05
2:10
»Naše poslanstvo ni samo reševanje ljudi, ampak pomoč vsem živim bitjem ter tudi zaščita premoženja.« Tako so po nedeljski reševalni akciji, v kateri so reševali psa, zapisali člani GRS Kranj. Kot je sicer poročal republiški center za obveščanje, je ob 12.38 v naselju Kokra v občini Preddvor pes namreč padel v globel in se poškodoval. Gorski reševalci GRS Kranj so se spustili v težko dostopno grapo, pes je omahnil kar 15 metrov globoko. »Pomagali smo mu po najboljših močeh, mu imobilizirali poškodovano tačko ter ga imobiliziranega na zajemalna nosila spravili na varno,« so zapisali. Kosmatinca so predali lastnikom. »Želimo mu čim hitrejše okrevanje,« so sklenili.

Reševali tudi jadralnega padalca

Kmalu zatem pa so morali posredovati še zaradi jadralnega padalca, ki je pristal na drevesu. Zgodilo se je ob 13.03 na Grajskem hribu v občini Cerklje na Gorenjskem, je poročal republiški center za obveščanje. Padalec je nepoškodovan sam splezal z drevesa. Več okoliščin nesreče je pojasnil Roland Brajič, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 63-letni jadralni padalec želel vzleteti, pri tem pa ga je sunek vetra vzdignil in je pristal na bližnjem drevesu. Jadralni padalec ni bil poškodovan. Na kraju nesreče so mu pomagali gorski reševalci GRS Kranj. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali,« je sporočil.

15 metrov globoko je padel pes.

Reševalci GRS Kranj so ob tej priložnosti vse spomnili tudi, da lahko temperature v dolini mnoge zavedejo. »Čeprav se v dolini že zbuja pomlad, v visokogorju še vedno vlada zima. Naj bosta skrben premislek in dobra priprava vedno del ture,« so zapisali.

Padalcu so sneli padalo.
Padalcu so sneli padalo.

08:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RAZLIČNI VZROKI

To ni le težava starejših, ampak tudi več kot milijarde mladih po svetu

Zanemarjene težave lahko vodijo v izgubo sluha, ta pa vpliva na socialne odnose, samozavest in kognitivne sposobnosti.
3. 3. 2026 | 08:05
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNA PROMETNA NESREČA

Po trčenju se je traktor prevrnil na streho in zagorel, voznik (51) na kraju umrl

Zgodilo se je na regionalni cesti Novo mesto - Otočec.
3. 3. 2026 | 08:05
07:49
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Brez skrivnosti, le dobre surovine: tako nastaja najboljša kranjska klobasa v Sloveniji

Pozoren moraš biti, da vse narediš tako, kot je napisano, pravi Jože Mlinarič, ki dela najbolje ocenjeno in najbolj okusno kranjsko klobaso.
Alenka Kociper3. 3. 2026 | 07:49
07:42
Novice  |  Svet
NASVET

Če nimate za drago meso, jejte jetra, svetuje minister za zdravje

Zdravstveni minister ZDA ob inflaciji svetuje nakup cenejših vrst mesa. Podobno je pred dobrima dvema stoletjema svetovala francoska kraljica.
3. 3. 2026 | 07:42
07:15
Novice  |  Svet
TRESENJE TAL

Zjutraj močan potres pri sosedih, čutili so ga tudi v prestolnici: »Omare so škripale, hiša se je tresla«

Tla so se stresla ob 5.46.
3. 3. 2026 | 07:15
07:13
Lifestyle  |  Astro
ČAS RAZPADA

Svet, ki smo ga poznali, razpada pred našimi očmi, umirimo se

Lahko odločamo, kako globoko bomo dovolili kaosu, da vstopi v naš notranji prostor.
3. 3. 2026 | 07:13

