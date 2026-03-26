Veljko vpričo njene hčerke skoraj ubil Špelo, v ječi bo lahko ljubosumen dolga leta

Niti vrhovni sodniki do napadalca z izvijačem niso imeli milosti.

Čeprav je med umorom in milejšim ubojem velikokrat zelo tanka meja, pa so zagrožene in tudi izrečene kazni izrazito različne. Na primer: 20-letni Oskar Kvaternik je v Ljubljani brutalno in do smrti pretepel 38-letnega Stojcheta G. iz Severne Makedonije. Zaradi uboja je bil pred nekaj tedni obsojen na več kot milih šest let ječe. Veljko Vacić, ki je bil obtožen poskusa umora (žrtev je torej napad preživela), pa bo moral sedeti kar 17 let, je kot zadnje sporočilo vrhovno sodišče. Če ne bo njegova ... To je namreč zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti njegovega odvetnika Dejana Markovića in ...