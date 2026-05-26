Verižna prometna nesreča na glavni cesti pri Ročinju: poškodovana dva motorista, eden huje

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v nedeljo, 24. maja ob 13.54, obravnavali prometno nesrečo III. kategorije na glavni cesti Tolmin - Nova Gorica v bližini naselja Ročinj (pri odcepu za Avče) v občini Kanal ob Soči in v kateri sta bila udeležena dva voznika osebnih avtomobilov in dva motorista.

Ugotovljeno je bilo, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Italije (povzročitelj), vozil iz smeri Doblarja proti Ročinju in kot prvi v koloni vozil na križišču za naselje Avče zavijal levo na lokalno cesto. Pri zavijanju ni pustil mimo vozil iz nasprotne smeri, ki so vozila naravnost, s čimer je izsilil prednost. V tem času sta iz smeri Ročinja proti Doblarju pravilno pripeljala motorista, stara 57 in 74 let, oba državljana Slovenije. 57-letni motorist je z motornim kolesom trčil v zadnji desni del osebnega avtomobila italijanskega voznika. Za njim vozeči 74-letni motorist se je trčenju skušal izogniti, vendar je pri tem trčil v drugi osebni avtomobil, ki ga je vozil 32-letni državljan Hrvaške. Ta je vozil za 55-letnim italijanskim voznikom.

74-letni motorist huje telesno poškodovan

V prometni nesreči je bil 74-letni motorist huje telesno poškodovan, 57-letni motorist pa lažje. Reševalci so oba poškodovana motorista po nudeni prvi pomoči na kraju z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Pomoč policistom in reševalcem NMP ZD Nova Gorica pri zavarovanju kraja prometne nesreče ter oskrbi poškodovanih so nudili poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica. Na vseh udeleženih vozilih je nastala materialna škoda.

»O prometni nesreči s telesnimi poškodbami smo obvestili tudi pristojne pravosodne organe. Novogoriški prometni policisti bodo 55-letnega italijanskega voznika osebnega avtomobila kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (po prvem odstavku 323. člena KZ-1),« je sporočil Dean Božnik s Policijske uprave Nova Gorica.