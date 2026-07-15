Verjela je v ljubezen, ostala pa brez 24.000 evrov: tako delujejo spletni prevaranti

»Včeraj smo na območju naše policijske uprave obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar,« je sporočila Milena Trbulin s Policijske uprave Celje. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec je občanko prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24.000 evrov.

Za tovrstne prevare je značilno, da sleparji na žrtve prežijo na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbena omrežja ali e-pošto. Sleparji običajno najprej pridobijo zaupanje žrtev, s tem da so v pogovorih zelo pozorni, prijazni in jim izrazijo globoka čustva. Nato pod raznimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podrobnosti bančnih računov. Žrtve policija poziva, naj jih ne bo sram in naj takoj, ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo vsak stik z njim, naj shranijo vso korespondenco in zadevo prijavijo policiji.