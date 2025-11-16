  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NERAZISKANO

Veso (41) umrl pod streli v ljubljanskem lokalu: če imate kaj informacij, pokličite policijo

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
Veselin Jovović - Veso. FOTO: Vojko Zakrajšek 

Veselin Jovović - Veso. FOTO: Vojko Zakrajšek 

Fotorobot Vesovega morilca.

Fotorobot Vesovega morilca.

Še vedno ni znano, kdo je ubil Veselina Jovovića - Vesa. FOTO: Vojko Zakrajšek 

Še vedno ni znano, kdo je ubil Veselina Jovovića - Vesa. FOTO: Vojko Zakrajšek 

Na grobu so mu postavili celo doprsni kip. FOTO: Vojko Zakrajšek

Na grobu so mu postavili celo doprsni kip. FOTO: Vojko Zakrajšek

S pogreba. FOTO: Igor Mali

S pogreba. FOTO: Igor Mali

Veselin Jovović - Veso. FOTO: Vojko Zakrajšek 
Fotorobot Vesovega morilca.
Še vedno ni znano, kdo je ubil Veselina Jovovića - Vesa. FOTO: Vojko Zakrajšek 
Na grobu so mu postavili celo doprsni kip. FOTO: Vojko Zakrajšek
S pogreba. FOTO: Igor Mali
Vojko Zakrajšek
 16. 11. 2025 | 07:00
 16. 11. 2025 | 07:45
10:29
A+A-

Več kot sedemindvajset let je minilo od 3. junija 1998, ko je neznanec v ljubljanskem Latino baru s streli v glavo umoril 41-letnega Veselina Jovovića - Vesa. Eden najbolj razvpitih obračunov med kriminalnimi združbami pri nas je po skoraj treh desetletjih še vedno uganka. Obstajal je seznam možnih storilcev, a dokazov ni bilo, v naslednjih letih pa je v nasilnih obračunih umrlo še nekaj ljudi, domnevnih pripadnikov kriminalnih združb.

Ko so 3. junija malo po poldnevu v Latino baru v Zupančičevi jami odjeknili streli, ki so utrnili življenje 42-letnega Veselina Jovovića - Vesa, v tistem času gotovo enega najbolj razvpitih domnevnih vodij v ljubljanskem kriminalnem podzemlju, je bilo z vseh strani slišati, da se je v Ljubljani začela mafijska vojna.

Črnogorska mafija v Ljubljani

Še vedno ni znano, kdo je ubil Veselina Jovovića - Vesa. FOTO: Vojko Zakrajšek 
Še vedno ni znano, kdo je ubil Veselina Jovovića - Vesa. FOTO: Vojko Zakrajšek 
Ne glede na različne govorice o Veselinu Jovoviću in njegovem položaju v kriminalni hierarhiji je vsekakor mogoče pritrditi, da se je tega dne zgodil do tedaj eden najodmevnejših umorov pri nas. Krvavi dogodek je sprožil številna ugibanja o dejanskem obstoju črnogorske mafije v Ljubljani. Je bil Veso res glavni šef ali morda zgolj nadležen posameznik, ki se je osamosvojil in znebil spon, ki naj bi ga vezale na kriminalne združbe? Dejstvo je, da organi pregona nikoli niso uradno potrdili Jovovićeve domnevno glavne vloge v nezakonitih poslih, ki naj bi prinašali velike zaslužke. Glede na dogajanje na ljubljanski kriminalni sceni, vključno s poznejšimi podobnimi obračuni, se je zdelo, da imajo prav tisti, ki so trdili, da se je razplamtela vojna, medtem ko so pristojni na tiskovnih konferencah mirili javnost, da gre le za obračune znotraj kriminalnih družb. Kakšna tolažba.

Streli v Latino baru so bili presenečenje le za širšo javnost, nikakor pa ne za policijo. Obračun ni bil prvi in še zdaleč ne zadnji, bil pa je, kot rečeno, najodmevnejši.

Veselin Jovović - Veso, rojen leta 1956 v Nikšiću, je prišel v Slovenijo kot sedemnajstletni mladenič. V najstniških letih je bil nekajkrat kaznovan zaradi različnih prekrškov, mnogo let pozneje pa je njegovo ime preplavilo strani črnih kronik. Toda odkar je zaslovel in si na neznan način pridobil sloves botra črnogorske mafije, je njegovo ime sijalo v soju medijskih žarometov razmeroma kratek čas, do njegove nasilne smrti 3. junija 1998.

Takrat je prišlo na dan vse, kar je in kar ni res v zvezi z mafijo v Ljubljani. Kdor koli je kaj vedel ali pa se mu je le zdelo, da ve, se je vključil v razglabljanje o dogodku, ki še danes ni raziskan. Nekateri so napovedovali, da je z mafijo v Ljubljani konec, žal pa so se uresničile mračnejše napovedi o nadaljevanju obračunov. V Ljubljani se je namreč zvrstilo še nekaj podobnih likvidacij.

Preiskava še vedno odprta

Na ljubljanski policijski upravi smo preverili, ali se je v zadnjih letih morda pojavila kakšna nova sled, ki bi vodila do Veselinovega morilca. »Kriminalistična preiskava omenjenega primera je še vedno odprta, zato vam dodatnih informacij trenutno ne moremo posredovati.
Pri tem pozivamo vse, ki razpolagajo s kakršnokoli informacijo v zvezi z obravnavanim primerom, naj o tem obvestijo policijo – na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200,« odgovarjajo možje v modrem (N. B.).

Zakaj se je prav Vesovo ime znašlo na vrhu seznama domnevne črnogorske mafije, pravzaprav nihče ne ve. Bilo je kmalu po znanem strelskem obračunu oktobra 1996 na bencinskem servisu v ljubljanskih Fužinah, ko je bilo med drugim slišati, da naj bi za vsem stal Veselin Jovović. Tega nikoli nihče ni potrdil, tudi preiskava ne. Je pa res, da je bil Veso nenehno na očeh policije, ki je v njegovi razkošni hiši v Podutiku opravila vsaj deset preiskav, a dokazali mu niso ničesar; ne trgovanja z mamili, o čemer je bilo veliko govoric, ne pranja denarja ali utaje davkov. V letu, ko so njegovo ime pogosteje omenjali v zvezi s kriminalom, je Veselin Jovović odgovarjal: »Sumili in obtoževali so me za mnogo stvari, poskušali so mi naprtiti vpletenost v streljanje na Fužinah, ko so maja 1997 umorili Dobrivoja Šakanovića - Šakana, so spet prišli kriminalisti in me spraševali.«

Po Vesovem umoru, ko so vsi pisali o smrti vodje črnogorske mafije, so na policiji odgovarjali, da so ga za botra razglasili mediji, kajti policija tega nikoli ni potrdila. In tudi ovrgla ne. Pri tem je tudi ostalo.

Na grobu so mu postavili celo doprsni kip. FOTO: Vojko Zakrajšek
Na grobu so mu postavili celo doprsni kip. FOTO: Vojko Zakrajšek

Aretacija v Nostalgiji

Kot rečeno, je Veselin Jovović v razmeroma kratkem obdobju zaslovel in padel. V začetku februarja 1998 so v njegovi hiši v Podutiku opravili hišno preiskavo. Kriminalisti so bili opremljeni z odredbo zaradi suma utaje davkov. Pobrali so vse umetniške slike (za katere je imel Jovović ustrezna potrdila in certifikate) in zasegli približno 450.000 mark gotovine.

Po pritožbi so slike vrnili, zaseženi denar pa šele nekaj let zatem. Kmalu po februarski preiskavi je bilo jasno, da je šlo za obširnejšo akcijo, ki naj bi razkrila domnevne Jovovićeve nezakonite posle. Sredi marca istega leta so policijski specialci naskočili lokal Nostalgija v Stari Ljubljani in aretirali Veselina Jovovića ter njegovega prijatelja, po zaslišanju pa so ju morali izpustiti na prostost. Dokazov oziroma razlogov za uvedbo pripora ni bilo. Šlo naj bi za izsiljevanje, vendar se je pokazalo, da je tudi domnevna Vesova žrtev vredna svojega denarja. Prijavil je, da ga Veso izsiljuje za 20.000 mark, in policija je šla v akcijo, čeprav je domnevna žrtev pozneje govorila, da o tem (o prijavi) nima pojma; da je policija verjetno prisluškovala njegovemu telefonu in tako prišla do podatkov. Ozadje je ostalo nepojasnjeno, Veso pa je bil prepričan, da so mu spet poskušali natakniti zanko za nekaj, česar ni storil. Pozivu na javno razčiščevanje tega dogodka se je žrtev izognila, na dan pa je prišel tudi dokument, ki je zgodbo o domnevnem Vesovem izsiljevanju ovrgel; dejanski dolžnik omenjene vsote je bil namreč kar sam prijavitelj.

Ne glede na to je Vesovo ime ostalo na naslovnicah. Kriminalisti so vneto zbirali podatke in iskali kar koli, kar bi obremenjevalo domnevnega črnogorskega botra. Zaradi velike medijske odmevnosti aretacije v Nostalgiji pa so se zganili tudi njegovi sovražniki. Manj znano je bilo, da so posamezniki grozili tudi Jovoviću, nekateri so od njega zahtevali velike vsote denarja in podobno. Jovoviću, ki o tem ni želel javno govoriti, je včasih v jezi ušlo, da ga redno obiskujejo znana imena iz policijskih vrst in ga nagovarjajo k sodelovanju, kar je vselej zavrnil.

Potem so nanj prvič streljali. Bilo je 31. maja 1998, ko je v steklo dnevne sobe v podutiški hiši priletelo nekaj krogel. Storilcev niso odkrili, bilo pa je zlovešče znamenje in napoved nadaljnjih dogodkov. Nekaj dni zatem je neznancem uspelo.

Likvidacija

Fotorobot Vesovega morilca.
Fotorobot Vesovega morilca.
Ko je Jovović usodnega dne stopil v priljubljeni lokal Latino bar v Zupančičevi jami, je sedel za mizo in s prijatelji vrgel karte. Takrat je za točilni pult stopil neznanec, na katerega nihče ni bil pozoren, nenadoma pa je hladnokrvni gost potegnil pištolo in nekajkrat ustrelil. Natančno merjene krogle so zadele Veselina Jovovića v glavo. Mrtev se je zgrudil, neznanec pa je v zmedi in strahu, ki je zavladal, stopil proti izhodu in prisedel v avtomobil, v katerem ga je čakal pajdaš. Oddrvela sta s kraja zločina in se izgubila med stanovanjskimi bloki.

Stekla je akcija iskanja Vesovega morilca, imenovana Latino. Policijske patrulje so na več krajih postavile blokade. Po načrtih, ki obstajajo za takšne primere, je policija blokirala ožje območje kraja dejanja, prav tako so nadzirali izhode iz mesta, o streljanju so bili obveščeni mejni prehodi.

Policijskim patruljam iz Bežigrada, Šiške, Most in centra so se pridružile kriminalistične patrulje, aktivirali so tudi železniško policijo, prometnike ter vodnike dresiranih psov. Vse je bilo na nogah, toda o storilcih ni bilo ne duha ne sluha.

Novica o Vesovem umoru se je hitro razširila; mnogi so se čudili presenetljivi hitrosti obveščanja o umoru, hkrati pa so nejeverno spremljali neučinkovitost policije. Storilca sta se izmuznila, za njima je ostal le dokaj splošen opis strelca, na podlagi tega pa sta nastali dve risbi fotorobotov. In pravzaprav še danes ni znano, ali sta s kraja dejanja pobegnila z golfom ali z yugom.

Obsežna kriminalistična preiskava torej ni dala odgovora o domnevno mafijskem obračunu sredi Ljubljane. Preiskavo so po otoplitvi meddržavnih odnosov razširili tudi v Srbijo in Črno goro, vendar preverjanje ni dalo nič otipljivega. Od vsega je ostal le fotorobot storilca.

Nedotaknjena denarna nagrada

Prevladoval je občutek, da o pokojnem Veselinu Jovoviću, ki naj bi krojil delovanje podzemlja, policija ni hotela preveč govoriti. Glede na čas, ki je minil od tedaj, je Vesov umor pretrd oreh za policijo. Tudi razpisana denarna nagrada (večino denarja je prispevala pokojnikova družina) je nedotaknjena.

Upanje, da bodo morilca in njegove pomočnike nekoč vendarle odkrili, še ostaja. V policijskih domnevah so se kot motiv pojavljali neporavnani računi med kriminalnimi skupinami, javnost pa nikoli ni dobila natančnega uradnega odgovora, ali je bil Veso res žrtev notranjega obračuna. So pa takoj po umoru krožile celo govorice o vpletenosti policije, kar so odgovorni z MNZ seveda odločno zavrnili.

Dodajmo dejstvo, da se zaradi likvidacije domnevnega mafijskega botra v Ljubljani ni kaj dosti spremenilo. Naslednjih nekaj podobnih obračunov je, tako kot Vesova smrt, ostalo neraziskanih. Pričakovanja nekaterih, da bo policiji ob veliki preiskavi uspelo vsaj delno razbiti delovanje organiziranih kriminalnih skupin, so se izjalovila. Dodajmo še, da so se v primer Jovović, ki je zaposloval policijo, vmešavali tudi nekateri politiki, ki so odkrito namigovali, da je šlo tudi za politično ozadje obračuna. Kot smo že vajeni, brez dokazov.

Več iz teme

policijaumorneraziskani umori
ZADNJE NOVICE
07:31
Novice  |  Svet
TRI NOVA NASELJA

Pri sosedih grdijo prvo ogljično nevtralno sosesko

Na Dunaju pospešeno gradijo nova občinska stanovanja. Sosesko bo odlikovala predvsem učinkovita energetska oskrba.
16. 11. 2025 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako posušiti kaki po japonski metodi hošigaki

Kako posušiti kaki po japonski metodi hošigaki – naraven postopek, ki trpkim sadežem podari sladkost in izjemen okus.
Karina Cunder Reščič16. 11. 2025 | 07:30
07:21
Lifestyle  |  Polet
POLETOV POTEP

Sedem evropskih jezer, ki jih morate obiskati vsaj enkrat v življenju

Evropski biseri, v katerih se zrcalijo gore, nebo in mir.
Miroslav Cvjetičanin16. 11. 2025 | 07:21
07:15
Bulvar  |  Domači trači
NAPADI IN ŽALJIVKE

»Najdi si moškega in splav preizkusi v praksi.« Zakaj Nika Kovač verjetno nikdar ne bo imela otrok?

Spregovorila je tudi o ranah in bolečini.
16. 11. 2025 | 07:15
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NERAZISKANO

Veso (41) umrl pod streli v ljubljanskem lokalu: če imate kaj informacij, pokličite policijo

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
16. 11. 2025 | 07:00
06:45
Lifestyle  |  Stil
ONINA KUHINJA

Stara koroška in istrska kulinarika

Promotorka bogate stare koroške kulinarike, Korošica iz Ljubljane Doroteja Omahen, in povabljena k dogodku, dr. Lucija Čok, znanstvena svetnica ZRS Koper, sta s predstavitvijo knjig z recepti starih mam in babic iz obeh pokrajin, Koroške in Istre, ter s pripadajočo degustacijo tipičnih jedi in pijač v okviru 24. Festivala za tretje življenjsko obdobje F3ŽO v Cankarjevem domu v Ljubljani prijetno presenetili ljubitelje kulinarične, kulturne in jezikovne dediščine.
16. 11. 2025 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki