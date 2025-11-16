Veso (41) umrl pod streli v ljubljanskem lokalu: če imate kaj informacij, pokličite policijo

Več kot sedemindvajset let je minilo od 3. junija 1998, ko je neznanec v ljubljanskem Latino baru s streli v glavo umoril 41-letnega Veselina Jovovića - Vesa. Eden najbolj razvpitih obračunov med kriminalnimi združbami pri nas je po skoraj treh desetletjih še vedno uganka. Obstajal je seznam možnih storilcev, a dokazov ni bilo, v naslednjih letih pa je v nasilnih obračunih umrlo še nekaj ljudi, domnevnih pripadnikov kriminalnih združb.

Ko so 3. junija malo po poldnevu v Latino baru v Zupančičevi jami odjeknili streli, ki so utrnili življenje 42-letnega Veselina Jovovića - Vesa, v tistem času gotovo enega najbolj razvpitih domnevnih vodij v ljubljanskem kriminalnem podzemlju, je bilo z vseh strani slišati, da se je v Ljubljani začela mafijska vojna.

Črnogorska mafija v Ljubljani

Še vedno ni znano, kdo je ubil Veselina Jovovića - Vesa. FOTO: Vojko Zakrajšek

Ne glede na različne govorice o Veselinu Jovoviću in njegovem položaju v kriminalni hierarhiji je vsekakor mogoče pritrditi, da se je tega dne zgodil do tedaj eden najodmevnejših umorov pri nas. Krvavi dogodek je sprožil številna ugibanja o dejanskem obstoju črnogorske mafije v Ljubljani. Je bil Veso res glavni šef ali morda zgolj nadležen posameznik, ki se je osamosvojil in znebil spon, ki naj bi ga vezale na kriminalne združbe? Dejstvo je, da organi pregona nikoli niso uradno potrdili Jovovićeve domnevno glavne vloge v nezakonitih poslih, ki naj bi prinašali velike zaslužke. Glede na dogajanje na ljubljanski kriminalni sceni, vključno s poznejšimi podobnimi obračuni, se je zdelo, da imajo prav tisti, ki so trdili, da se je razplamtela vojna, medtem ko so pristojni na tiskovnih konferencah mirili javnost, da gre le za obračune znotraj kriminalnih družb. Kakšna tolažba.

Streli v Latino baru so bili presenečenje le za širšo javnost, nikakor pa ne za policijo. Obračun ni bil prvi in še zdaleč ne zadnji, bil pa je, kot rečeno, najodmevnejši.

Veselin Jovović - Veso, rojen leta 1956 v Nikšiću, je prišel v Slovenijo kot sedemnajstletni mladenič. V najstniških letih je bil nekajkrat kaznovan zaradi različnih prekrškov, mnogo let pozneje pa je njegovo ime preplavilo strani črnih kronik. Toda odkar je zaslovel in si na neznan način pridobil sloves botra črnogorske mafije, je njegovo ime sijalo v soju medijskih žarometov razmeroma kratek čas, do njegove nasilne smrti 3. junija 1998.

Takrat je prišlo na dan vse, kar je in kar ni res v zvezi z mafijo v Ljubljani. Kdor koli je kaj vedel ali pa se mu je le zdelo, da ve, se je vključil v razglabljanje o dogodku, ki še danes ni raziskan. Nekateri so napovedovali, da je z mafijo v Ljubljani konec, žal pa so se uresničile mračnejše napovedi o nadaljevanju obračunov. V Ljubljani se je namreč zvrstilo še nekaj podobnih likvidacij.

Preiskava še vedno odprta Na ljubljanski policijski upravi smo preverili, ali se je v zadnjih letih morda pojavila kakšna nova sled, ki bi vodila do Veselinovega morilca. »Kriminalistična preiskava omenjenega primera je še vedno odprta, zato vam dodatnih informacij trenutno ne moremo posredovati.

Pri tem pozivamo vse, ki razpolagajo s kakršnokoli informacijo v zvezi z obravnavanim primerom, naj o tem obvestijo policijo – na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200,« odgovarjajo možje v modrem (N. B.).

Zakaj se je prav Vesovo ime znašlo na vrhu seznama domnevne črnogorske mafije, pravzaprav nihče ne ve. Bilo je kmalu po znanem strelskem obračunu oktobra 1996 na bencinskem servisu v ljubljanskih Fužinah, ko je bilo med drugim slišati, da naj bi za vsem stal Veselin Jovović. Tega nikoli nihče ni potrdil, tudi preiskava ne. Je pa res, da je bil Veso nenehno na očeh policije, ki je v njegovi razkošni hiši v Podutiku opravila vsaj deset preiskav, a dokazali mu niso ničesar; ne trgovanja z mamili, o čemer je bilo veliko govoric, ne pranja denarja ali utaje davkov. V letu, ko so njegovo ime pogosteje omenjali v zvezi s kriminalom, je Veselin Jovović odgovarjal: »Sumili in obtoževali so me za mnogo stvari, poskušali so mi naprtiti vpletenost v streljanje na Fužinah, ko so maja 1997 umorili Dobrivoja Šakanovića - Šakana, so spet prišli kriminalisti in me spraševali.«

Po Vesovem umoru, ko so vsi pisali o smrti vodje črnogorske mafije, so na policiji odgovarjali, da so ga za botra razglasili mediji, kajti policija tega nikoli ni potrdila. In tudi ovrgla ne. Pri tem je tudi ostalo.

Na grobu so mu postavili celo doprsni kip. FOTO: Vojko Zakrajšek

Aretacija v Nostalgiji

Kot rečeno, je Veselin Jovović v razmeroma kratkem obdobju zaslovel in padel. V začetku februarja 1998 so v njegovi hiši v Podutiku opravili hišno preiskavo. Kriminalisti so bili opremljeni z odredbo zaradi suma utaje davkov. Pobrali so vse umetniške slike (za katere je imel Jovović ustrezna potrdila in certifikate) in zasegli približno 450.000 mark gotovine.

Po pritožbi so slike vrnili, zaseženi denar pa šele nekaj let zatem. Kmalu po februarski preiskavi je bilo jasno, da je šlo za obširnejšo akcijo, ki naj bi razkrila domnevne Jovovićeve nezakonite posle. Sredi marca istega leta so policijski specialci naskočili lokal Nostalgija v Stari Ljubljani in aretirali Veselina Jovovića ter njegovega prijatelja, po zaslišanju pa so ju morali izpustiti na prostost. Dokazov oziroma razlogov za uvedbo pripora ni bilo. Šlo naj bi za izsiljevanje, vendar se je pokazalo, da je tudi domnevna Vesova žrtev vredna svojega denarja. Prijavil je, da ga Veso izsiljuje za 20.000 mark, in policija je šla v akcijo, čeprav je domnevna žrtev pozneje govorila, da o tem (o prijavi) nima pojma; da je policija verjetno prisluškovala njegovemu telefonu in tako prišla do podatkov. Ozadje je ostalo nepojasnjeno, Veso pa je bil prepričan, da so mu spet poskušali natakniti zanko za nekaj, česar ni storil. Pozivu na javno razčiščevanje tega dogodka se je žrtev izognila, na dan pa je prišel tudi dokument, ki je zgodbo o domnevnem Vesovem izsiljevanju ovrgel; dejanski dolžnik omenjene vsote je bil namreč kar sam prijavitelj.

Ne glede na to je Vesovo ime ostalo na naslovnicah. Kriminalisti so vneto zbirali podatke in iskali kar koli, kar bi obremenjevalo domnevnega črnogorskega botra. Zaradi velike medijske odmevnosti aretacije v Nostalgiji pa so se zganili tudi njegovi sovražniki. Manj znano je bilo, da so posamezniki grozili tudi Jovoviću, nekateri so od njega zahtevali velike vsote denarja in podobno. Jovoviću, ki o tem ni želel javno govoriti, je včasih v jezi ušlo, da ga redno obiskujejo znana imena iz policijskih vrst in ga nagovarjajo k sodelovanju, kar je vselej zavrnil.

Potem so nanj prvič streljali. Bilo je 31. maja 1998, ko je v steklo dnevne sobe v podutiški hiši priletelo nekaj krogel. Storilcev niso odkrili, bilo pa je zlovešče znamenje in napoved nadaljnjih dogodkov. Nekaj dni zatem je neznancem uspelo.

Likvidacija

Fotorobot Vesovega morilca.

Ko je Jovović usodnega dne stopil v priljubljeni lokal Latino bar v Zupančičevi jami, je sedel za mizo in s prijatelji vrgel karte. Takrat je za točilni pult stopil neznanec, na katerega nihče ni bil pozoren, nenadoma pa je hladnokrvni gost potegnil pištolo in nekajkrat ustrelil. Natančno merjene krogle so zadele Veselina Jovovića v glavo. Mrtev se je zgrudil, neznanec pa je v zmedi in strahu, ki je zavladal, stopil proti izhodu in prisedel v avtomobil, v katerem ga je čakal pajdaš. Oddrvela sta s kraja zločina in se izgubila med stanovanjskimi bloki.

Stekla je akcija iskanja Vesovega morilca, imenovana Latino. Policijske patrulje so na več krajih postavile blokade. Po načrtih, ki obstajajo za takšne primere, je policija blokirala ožje območje kraja dejanja, prav tako so nadzirali izhode iz mesta, o streljanju so bili obveščeni mejni prehodi.

Policijskim patruljam iz Bežigrada, Šiške, Most in centra so se pridružile kriminalistične patrulje, aktivirali so tudi železniško policijo, prometnike ter vodnike dresiranih psov. Vse je bilo na nogah, toda o storilcih ni bilo ne duha ne sluha.

Novica o Vesovem umoru se je hitro razširila; mnogi so se čudili presenetljivi hitrosti obveščanja o umoru, hkrati pa so nejeverno spremljali neučinkovitost policije. Storilca sta se izmuznila, za njima je ostal le dokaj splošen opis strelca, na podlagi tega pa sta nastali dve risbi fotorobotov. In pravzaprav še danes ni znano, ali sta s kraja dejanja pobegnila z golfom ali z yugom.

Obsežna kriminalistična preiskava torej ni dala odgovora o domnevno mafijskem obračunu sredi Ljubljane. Preiskavo so po otoplitvi meddržavnih odnosov razširili tudi v Srbijo in Črno goro, vendar preverjanje ni dalo nič otipljivega. Od vsega je ostal le fotorobot storilca.

Nedotaknjena denarna nagrada

Prevladoval je občutek, da o pokojnem Veselinu Jovoviću, ki naj bi krojil delovanje podzemlja, policija ni hotela preveč govoriti. Glede na čas, ki je minil od tedaj, je Vesov umor pretrd oreh za policijo. Tudi razpisana denarna nagrada (večino denarja je prispevala pokojnikova družina) je nedotaknjena.

Upanje, da bodo morilca in njegove pomočnike nekoč vendarle odkrili, še ostaja. V policijskih domnevah so se kot motiv pojavljali neporavnani računi med kriminalnimi skupinami, javnost pa nikoli ni dobila natančnega uradnega odgovora, ali je bil Veso res žrtev notranjega obračuna. So pa takoj po umoru krožile celo govorice o vpletenosti policije, kar so odgovorni z MNZ seveda odločno zavrnili.

Dodajmo dejstvo, da se zaradi likvidacije domnevnega mafijskega botra v Ljubljani ni kaj dosti spremenilo. Naslednjih nekaj podobnih obračunov je, tako kot Vesova smrt, ostalo neraziskanih. Pričakovanja nekaterih, da bo policiji ob veliki preiskavi uspelo vsaj delno razbiti delovanje organiziranih kriminalnih skupin, so se izjalovila. Dodajmo še, da so se v primer Jovović, ki je zaposloval policijo, vmešavali tudi nekateri politiki, ki so odkrito namigovali, da je šlo tudi za politično ozadje obračuna. Kot smo že vajeni, brez dokazov.