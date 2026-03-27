Veter povzroča preglavice po državi, samo v občini Cerkno do sedaj 143 intervencij (FOTO)

Poveljnik občinskega štaba CZ Cerkno Stanko Močnik je povedal, da so doslej uspeli prekriti 70 odkritih objektov, delo pa bodo nadaljevali vse do večera. Imajo sicer tudi nekaj novih prijav, saj domačini odkrivajo nove poškodbe zaradi vetra, ko prihajajo domov iz služb. Na terenu je trenutno okoli 100 članov iz deveti prostovoljnih gasilskih društev in drugih članov CZ. Močnik je napovedal še, da imajo materiala in ljudi dovolj, večjo akcijo načrtujejo tudi v soboto.

Močan veter še vedno povzroča škodo tudi v Posočju

Največja škoda zaradi vetra ostaja na industrijskih objektih podjetja TKK v Srpenici, je povedal poveljnik občinskega štaba CZ Bovec Edi Melinc. Tam je zaradi nevarnosti za oceno škode še prezgodaj, saj veter ne omogoča sanacije ali ogleda objektov. Veter jim je predvsem odkril več streh in potrgal stenske panele. Zaposleni iz TKK so tudi danes ostali doma, zaprte so bile tudi bovške šole. »Na pomoč v TKK prihaja v soboto regijska enota civilne zaščite za tehnično reševanje s specialnimi vozili, po potrebi bodo pomagali tudi na drugih deloviščih,« je še napovedal Melinc.

V Občini Kobarid so v četrtek in danes zabeležili okoli 50 intervencij, več kot 25 intervencij je opravil režijski obrat Občine Kobarid, tako na cestni kot komunalni infrastrukturi. Skupno so zabeležili 15 večjih odkritih streh, med katerimi je tudi nekaj streh na poslovnih objektih, je strnil poveljnik občinskega štaba CZ Kobarid Aleksander Vončina. Eno manjše prekrivanje strehe starejšega objekta v Selu v Vipavski dolini so danes opravili tudi ajdovski poklicni gasilci.