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KOPER

Vinjen moški pred trgovino razkazoval spolni organ, nato žalil policiste in se upiral pridržanju

Koprski policisti so včeraj popoldne posredovali pred eno od trgovin v Kopru, kjer je varnostnik prijavil negibnega moškega, ki je ležal pred objektom. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da gre za 50-letnega moškega, ki je zaradi močne vinjenosti obležal pred trgovino.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 25. 6. 2026 | 20:43
 25. 6. 2026 | 20:43
1:26
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Izkazalo se je, da je moški že pred prihodom policistov s svojim vedenjem razburil mimoidoče. Po navedbah policije je namreč javno razkazoval svoj spolni organ, kar je povzročilo ogorčenje med ljudmi v okolici. Policisti so zoper njega uvedli postopek, vendar se moški ni pomiril. Nasprotno, med obravnavo je postajal vse bolj razburjen, kričal na policiste in jih žalil. Njihovih ukazov ni upošteval, temveč je s kršitvami nadaljeval.

Ker se kljub opozorilom ni umiril in ni sodeloval v postopku, so mu policisti odredili pridržanje. Pri tem se je kršitelj upiral, zato so morali uporabiti prisilna sredstva, da so postopek varno zaključili. Zaradi več kršitev javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog.

Dogodek se je zgodil ob 14.24, policija pa ob tem znova opozarja, da lahko vinjenost pogosto vodi v neprimerno in nepredvidljivo vedenje, ki moti javni red ter zahteva posredovanje pristojnih služb.

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Koprski policisti so včeraj popoldne posredovali pred eno od trgovin v Kopru, kjer je varnostnik prijavil negibnega moškega, ki je ležal pred objektom. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da gre za 50-letnega moškega, ki je zaradi močne vinjenosti obležal pred trgovino.
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