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Vinjeni poljski turist si bo dobro zapomnil vožnjo s kolesom po Kranjski Gori

V Kranjski Gori se je sinoči zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodoval 50-letni kolesar iz Poljske. Policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Za to bo moral drago plačati.
FOTO: Igor Zaplatil, Delo
FOTO: Igor Zaplatil, Delo
N. Č.
 3. 6. 2026 | 08:47
 3. 6. 2026 | 09:23
3:11
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Kranjskogorski policisti so včeraj okoli 20. ure obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami. Na območju Kranjske Gore je padel 50-letni kolesar, državljan Poljske. Po do zdaj zbranih podatkih je kolesar vozil po cesti mimo pokopališča v Kranjski Gori proti Logu, ko se je zaradi neprilagojene hitrosti zaletel v drevo. Pri tem se je lažje telesno poškodoval.

Na kraju so mu pomoč nudili zdravstveni delavci, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Policisti so ugotovili, da je kolesaril pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 0,69 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar približno ustreza 1,45 promila alkohola v krvi. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu policisti izdali globo v višini 1240 evrov. Kolesar jo je poravnal takoj na kraju, in sicer v polovičnem znesku 620 evrov.

Policisti opozarjajo: alkohol ne sodi na kolo

Policisti ob tem znova opozarjajo vse udeležence v prometu, naj bodo med vožnjo ves čas osredotočeni na cesto in dogajanje okoli sebe. Kot poudarjajo, jim za varnost ljudi ni vseeno. Prepričani so, da je mogoče s skupnimi močmi promet narediti še varnejši.

Kolesarje pozivajo, naj uporabljajo površine, ki so namenjene njim, denimo kolesarske steze oziroma desni rob vozišča. Pločniki naj ostanejo pešcem. Vozijo naj eden za drugim, na primerni varnostni razdalji in dovolj odmaknjeni od desnega roba vozišča. Vožnja drug ob drugem lahko ovira druge udeležence v prometu in ogrozi varnost.

Posebej poudarjajo, naj se kolesarji odpovejo alkoholu in prepovedanim drogam. Med vožnjo naj ne uporabljajo slušalk in mobilnih telefonov, poskrbijo naj za dobro vidnost, spoštujejo prometna pravila in se zavedajo svoje odgovornosti.

Kolesarska čelada je obvezna do 18. leta starosti, policisti pa njeno uporabo priporočajo vsem. Kolesarje še opozarjajo, naj poskrbijo tudi za varnost svojih koles in jih, kadar jih pustijo brez nadzora, ustrezno zaklenejo.

Kaj velja za e-skiroje?

Policisti opozarjajo tudi voznike lahkih motornih vozil, med katera spadajo denimo e-skiroji. Po novem jih lahko vozijo osebe, starejše od 15 let.

Vozniki e-skirojev morajo voziti po kolesarskih površinah. Če teh ni, lahko vozijo ob desnem robu ceste, vendar le v naselju, kjer je hitrost omejena do 50 kilometrov na uro. Do 18. leta starosti je obvezna uporaba kolesarske čelade.

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo je prepovedana, ponoči pa morajo imeti vozniki prižgano luč.

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