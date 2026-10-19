Vinjeni vozniki za volanom: eden z 2,7 promila trčil v zabojnik, drugi v drevo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so imeli minuli konec tedna opravka tudi z vozniki, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola. Eden je imel v krvi kar 2,7 promila alkohola in trčil v zabojnik za smeti, drugi je z 1,3 promila zapeljal s ceste in trčil v drevo. Obravnavali so tudi voznika, ki je po trčenju pobegnil in odklonil preizkus alkoholiziranosti.

V soboto, 17. oktobra, okoli 18. ure so bili policisti obveščeni, da je na Vavpotičevi ulici v Novem mestu voznik osebnega avtomobila trčil v zabojnik za smeti. Ugotovili so, da je 43-letnik zaradi nepravilnega premika izgubil oblast nad vozilom in trčil v zabojnik. V nesreči se ni poškodoval, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal kar 1,29 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oziroma približno 2,7 promila. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, preprečili nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Istega dne, nekaj po 18.30, so trebanjske policiste obvestili o prometni nesreči na območju Mirne. Voznik osebnega avtomobila je trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Policisti so na podlagi opisa izsledili 43-letnega povzročitelja. Ker so posumili, da je vozil pod vplivom alkohola, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar ga je odklonil. Prav tako je zavrnil strokovni pregled. Zaradi številnih kršitev bodo zoper njega podali obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve je po navedbah policije predpisana globa 1980 evrov in osem kazenskih točk.

Pestro je bilo tudi v noči na nedeljo, 18. oktobra. V Spodnjih Vodalah je 29-letni voznik avtomobila Audi E-tron zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznik jo je odnesel brez poškodb, alkotest pa je pokazal 0,63 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oziroma približno 1,3 promila. Tudi njemu so policisti odvzeli vozniško dovoljenje, preprečili nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.