Vipavska hitra cesta zaprta, tam gori tovornjak (FOTO in VIDEO)

Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi gorečega tovornega vozila.

Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti. Obvoz za tovorna vozila je preko prehoda Fernetiči, navaja prometno-informacijski center.

Kje so zastoji?

Na štajerski avtocesti:

- smer Ljubljana: med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom;

- smer Maribor: iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem.

Na primorski avtocesti:

- iz Ljubljane proti Brezovici;

- pred Postojno proti Kopru.

Na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencam.