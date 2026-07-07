Vipavska hitra cesta zaprta, tam gori tovornjak (FOTO in VIDEO)

Galerija
Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi gorečega tovornega vozila.
Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti. Obvoz za tovorna vozila je preko prehoda Fernetiči, navaja prometno-informacijski center.
Kje so zastoji?
Na štajerski avtocesti:
- smer Ljubljana: med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom;
- smer Maribor: iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem.
Na primorski avtocesti:
- iz Ljubljane proti Brezovici;
- pred Postojno proti Kopru.
Na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencam.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.