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Vipavska hitra cesta zaprta, tam gori tovornjak (FOTO in VIDEO)

Previdno na cesti.
FOTO: Dars
FOTO: Dars
M. U.
 7. 7. 2026 | 15:22
 7. 7. 2026 | 15:37
0:53
A+A-

Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi gorečega tovornega vozila.

Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti. Obvoz za tovorna vozila je preko prehoda Fernetiči, navaja prometno-informacijski center. 

Kje so zastoji?

Na štajerski avtocesti:

- smer Ljubljana: med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom;

- smer Maribor: iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem.

Na primorski avtocesti:

- iz Ljubljane proti Brezovici;

- pred Postojno proti Kopru.

Na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencam.

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