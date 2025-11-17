Mahanje z nožem še ni kaznivo! Alžirca izgnali, čeprav ga čakata še dva kazenska postopka

NI GA VEČ V SLOVENIJI

Višje sodnice Abdelazizu Kaasisu razveljavile del obsodilne sodbe. Ni ga več v Sloveniji, čeprav ga pri nas čakata še dve kazenski zadevi.

Kolikšna je verjetnost, da bodo švedska državljana Miranda L. D. in David S. ter Slovenec Zoran M. od Alžirca Abdelaziza Kaasisa sploh kdaj prejeli kakšno odškodnino? Zdi se, da izjemno majhna, če ne celo nična. Kaasisa namreč sploh ni več v Sloveniji, saj je bil že pred časom izgnan iz države. Pa čeprav ga tukaj še čakata dva odprta sodna postopka. Eden se po naših podatkih sploh še ni začel. Drugi pa se je delno končal v njegovo škodo, saj je bila sodba, izrečena 10. maja 2022, po kateri bi mu grozila enotna kazen dve leti in tri mesece zapora, pred kratkim delno razveljavljena. Ljubljanske ...