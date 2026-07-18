Višji sodniki tehtajo pritožbi na obsodilno sodbo za Uroša Vozliča: žena ne verjame, da bi soprog moril (FOTO)

Januarja se je na celjskem okrožnem sodišču končalo sojenje Urošu Vozliču, ki ga je senat obsodil, da je v sostorilstvu z ločeno obravnavanim Igorjem S., državljanom Srbije, ki je trenutno v celjskem priporu in mu sodijo tudi zaradi prekupčevanja s prepovedano drogo, s polavtomatsko pištolo večkrat ustrelil Edina D. in poskušal izsiljevati podjetnika Janeza V.

Sodišče mu je za obe kaznivi dejanji izreklo enotno kazen 20 let in 10 mesecev zapora. Tožilstvo je sicer predlagalo 23 let in 10 mesecev zapora, zato sta se tožilki pritožili. Da ni bilo njegovemu klientu Vozliču nič dokazanega in da sodba temelji zgolj na predpostavkah, pa je prepričana obramba, zato se je pritožil tudi Vozličev zagovornik Milan Krstić. Da ne verjame, da bi bil njen mož sposoben ubiti človeka, je v pritožbo, ki jo je poslala na celjsko višje sodišče, zapisala tudi Vozličeva žena.

Pištole niso našli, sledi pač

Višja sodnica poročevalka Barbara Žumer Kunc je na javni seji povzela sodbo, obtožnico in vse pritožbe. Vozlič in ločeno obravnavani sostorilec Igor V. sta, je prepričano tožilstvo, 5. septembra 2023 nekaj minut po četrti uri zjutraj prišla do poslovno-stanovanjskega objekta v Trnavi pri Gomilskem, obrnila nekaj kamer, da ju niso posnele, nato pa vlomila v eno od sob, v kateri je spal Edin D., bosanski državljan na začasnem delu pri nas. Vanj sta s polavtomatsko pištolo izstrelila šest nabojev, dva od njih sta bila za oškodovanca usodna. Sostorilec je po dejanju pobegnil v Srbijo, trenutno v priporu čaka na začetek ločenega sojenja.

V tem večstanovanjskem objektu v Trnavi je septembra 2023 pod streli iz pištole umrl 42-letni bosanski državljan Edin Delić. FOTO: Darko Naraglav

Tožilstvo trdi, da je Vozlič dejanje zagrešil iz nizkotnih nagibov, maščevanja in jeze do Edina D., ki je bil pri njem zaposlen, in sta celo prijateljevala. A ker mu je Vozlič ostal dolžan zadnjo plačo, je oškodovanec z njim prekinil vse stike. Poleg tega je Vozlič s SMS-sporočili izsiljeval in ustrahoval podjetnika Janeza V., od katerega je želel izterjati pol milijona evrov. Za oboje je Vozliču prvostopenjsko sodišče prisodilo enotno kazen 20 let in 10 mesecev zapora. A tožilstvo se s tem ni strinjalo, zato se je na sodbo pritožilo. Pištole, s katero naj bi Vozlič in sostorilec streljala na žrtev, niso našli, a naj bi šlo za isto orožje, iz katerega je nekdo streljal že na hišo Maje F., nekdanje partnerice policista J. P., ki je prijateljeval z Vozličem in je bil zaposlen na policijski postaji Žalec, po umoru pa dal odpoved.

Prav tako so forenziki našli številne biološke sledi Vozliča na izstreljenih tulcih, delci streljanja so ostali tudi na njegovih rokavicah in jopi. Kot zelo prepričljivo je sodišče ocenilo tudi pričanje podjetnika, oškodovanca Janeza V., ki je Vozliča ovadil na policiji. Da Vozliču tožilstvo ni uspelo dokazati nič in da sodba temelji zgolj na predpostavkah, je še vedno prepričana obramba. Kako bodo razsodili višji sodniki, bo znano v prihodnjih tednih, sodbo bodo vpletenim poslali po pošti.