Višji sodniki županu Francu primazali klofuto

MORA V ZAPOR

Obsojeni nekdanji župan občine Gornji Petrovci bo v kehi 14 mesecev.

Še en manever Franca Šlihthubra, nekdanjega župana Občine Gornji Petrovci, lanskega junija pravnomočno obsojenega na 14 mesecev zapora, da ne bi šel za rešetke, je očitno padel v vodo. Potem ko Šlihthubru vrhovno sodišče aprila ni ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti v primeru pravnomočne zaporne kazni zaradi oškodovanja upnikov občinskega podjetja Pindža, je nedavno ugovarjal na poziv na prestajanje kazni, ki mu ga je izdalo okrožno soboško sodišče. V prošnji za odlog odhoda v zapor se je domnevno skliceval na to, da ga muči anksioznost, kar je podkrepil z mnenjem psihiatra enega od štirih ...