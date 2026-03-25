Vlak v Domžalah povozil osebo, gasilci in reševalci na kraju dogodka

V zgodnjih jutranjih urah je v Srednjih Jaršah, občina Domžale, vlak povozil osebo. Gasilci CZR Domžale ter gasilska društva PGD Kamnik in Mengeš so zavarovali kraj nesreče in nudili prvo pomoč poškodovani osebi, dokler niso prispeli reševalci NMP Domžale.

Poškodovano so nato dokončno oskrbeli in jo prepeljali v UKC Ljubljana.

O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe, okoliščine nesreče pa še preiskujejo. Občani so opozorjeni, naj na železniških prehodih vedno upoštevajo prometne predpise in varnostna opozorila ter bodite posebej pozorni v jutranjih in večernih urah, ko je vidljivost zmanjšana.

Zaradi izrednega dogodka na tirih je imel vlak veliko zamudo. Za podobnosti nesreče smo se obrnili na PU Ljubljana. »Danes, nekaj čez 5. uro, smo bili obveščeni o dogodku na železniški progi v Srednjih Jaršah, v katerem je bila ena oseba telesno poškodovana, njeno življenje pa naj ne bi bilo ogroženo. Po do sedaj zbranih obvestilih zadobljene poškodbe niso posledica kaznivega ravnanja ali nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.