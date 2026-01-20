Vlom ob 1.40: policisti zalotili 20-letnika kar v lokalu

Kranjski policisti so bili danes, 20. januarja 2026, okoli 1.40 obveščeni o vlomu v gostinski lokal na območju Kranja. Policisti so se na klic takoj odzvali in po do sedaj zbranih obvestilih v notranjosti lokala izsledili 20-letnega moškega, ki je v lokal vstopil nasilno z razbitjem stekla na vratih in izvrševal tatvino izdelkov. Policisti so mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost in zoper njega vodijo postopek v smeri suma izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper premoženje. Po vseh zbranih obvestilih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

»Policisti se odzovemo na vsak klic. Na kraj dogodka skušamo priti v najkrajšem možnem času, saj nam je varnost življenja in premoženja na prvem mestu. To je naše poslanstvo. Prav hitre in natančne prve informacije so bile ključne za izsleditev in prijetje storilca. Tako, da gre pohvala tudi pozornemu občanu,« sporočajo s PU Kranj.