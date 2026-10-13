Oče in sin, vlomilca iz romskega naselja, med begom s solzivcem nad policiste

STARA ZNANCA POLICIJE

Oče in sin, Branko in Branko Kovačič, bosta zaporno kazen odslužila z družbeno- koristnim delom

Pred dnevi je 41-letni Branko Kovačič - Branki iz romskega naselja Šmihel zapustil pripor, prav tako je zrak svobode s polnimi pljuči zadihal njegov 20-letni sin Branko, ki je bil sicer v hišnem priporu. Čeprav sta bila stara znanca organov pregona obsojena na zaporni kazni, jo bosta odslužila z družbenokoristnim delom. Tak je bil namreč dogovor s tožilstvom, zapisan v sporazumu o priznanju krivde. Zgodilo se je 20. maja letos v Stari Lipi. Zvečer je občan prek nadzornih kamer opazil, da gredo proti nenaseljeni hiši trije zamaskiranci s kapucami na glavi ter medicinsko masko na obrazu. Ker so ...