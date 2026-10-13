Oče in sin, vlomilca iz romskega naselja, med begom s solzivcem nad policiste
Oče in sin, Branko in Branko Kovačič, bosta zaporno kazen odslužila z družbeno- koristnim delom
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20-letnik je bil obsojen na 14 mesecev zapora. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
13. 10. 2026 | 06:05
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Pred dnevi je 41-letni Branko Kovačič - Branki iz romskega naselja Šmihel zapustil pripor, prav tako je zrak svobode s polnimi pljuči zadihal njegov 20-letni sin Branko, ki je bil sicer v hišnem priporu. Čeprav sta bila stara znanca organov pregona obsojena na zaporni kazni, jo bosta odslužila z družbenokoristnim delom. Tak je bil namreč dogovor s tožilstvom, zapisan v sporazumu o priznanju krivde.
Zgodilo se je 20. maja letos v Stari Lipi. Zvečer je občan prek nadzornih kamer opazil, da gredo proti nenaseljeni hiši trije zamaskiranci s kapucami na glavi ter medicinsko masko na obrazu. Ker so ...