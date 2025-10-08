Vlomilci, da te kap: kradli orodje, salamo, kavo in kristalne kozarce

Na območju celjske policijske uprave so v zadnjih 24 urah obravnavali več vlomov v stanovanjske in počitniške objekte. Na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah so obravnavali štiri.

V Kozjem je neznani storilec vlomil v cvetličarno in ukradel menjalni denar. Lastnici je škodo povzročil še s poškodovanjem vrat.

V Ješovcu pri Kozjem smo obravnavali vlom v stanovanjsko hiš. Storilec je ukradel kristalne kozarce, več kave in nekaj drugih stvari. Vlomil je tudi v bližnje gospodarsko poslopje, od koder ni ničesar ukradel.

V Vrenski Gorci je storilec vlomil v počitniško hišico. Ukradel je več različnega orodja in salamo.

V Brezovcu pri Polju je neznani storilec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje. Ukradel ni ničesar.