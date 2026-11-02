Vlomilci izkoristili odsotnost stanovalcev: v enem koncu Slovenije kar trije vlomi v nekaj dneh

V zadnjih dneh so policisti na območju Ajdovščine, Vipave in Nove Gorice obravnavali tri vlome oziroma poskuse vlomov v stanovanjske hiše. Storilci so v dveh primerih izkoristili trenutek, ko stanovalcev ni bilo doma, in v hišo vstopili skozi okno.

V Lokavcu odnesel gotovino

V nedeljo, 1. novembra, ob 19.09 so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v naselju Lokavec v občini Ajdovščina. Neznani storilec je po doslej zbranih podatkih v popoldanskem času izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, vlomil skozi okno in pregledal notranjost hiše. Pri tem je našel nekaj gotovine in si jo prilastil. Poleg ukradenega denarja je za seboj pustil tudi materialno škodo, saj je poškodoval okenske in vratne okvirje. Policisti storilca še iščejo.

V Podnanosu ničesar ni ukradel, povzročil pa je za 2000 evrov škode

Že v petek, 30. oktobra, ob 19.50 so policisti prejeli prijavo vloma v stanovanjsko hišo v Podnanosu v občini Vipava. Neznanec je v hišo vdrl skozi vrata in vstopil v notranjost, vendar je objekt zapustil praznih rok.

Čeprav ni ničesar odnesel, je povzročil za približno 2000 evrov materialne škode. Policisti Policijske postaje Ajdovščina so o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo, preiskava pa še poteka.

Tudi v Novi Gorici izkoristil odsotnost stanovalcev

Podoben primer so v petek v poznih popoldanskih urah obravnavali tudi novogoriški policisti. Neznani storilec je izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo v Novi Gorici. Pregledal je notranjost objekta, nato pa odšel, ne da bi karkoli ukradel.

Kljub temu je na hiši nastala materialna škoda. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine.

Policija opozarja: vlomilci iščejo najlažje tarče

Ob več vlomih policisti prebivalce znova opozarjajo na previdnost. Vlomilci najpogosteje iščejo gotovino, nakit in druge vrednejše predmete, pri vstopu v stanovanjske hiše pa uporabljajo različne načine, od nasilnega odpiranja vrat in oken do razbijanja stekla. Posebej privlačne so zanje hiše, za katere je očitno, da v njih ni nikogar, ali objekti, ki so slabo zavarovani.

Policija zato svetuje, naj lastniki tudi ob krajši odsotnosti zaklepajo vrata, zapirajo okna in poskrbijo, da v okolici hiše ne puščajo lestev, orodja ter drugih predmetov, s katerimi bi si vlomilci lahko olajšali dostop.

Kaj storiti, če se vrnete domov in ugotovite, da je nekdo vlomil?

Policisti poudarjajo, da v takšnem primeru ne smete spreminjati kraja kaznivega dejanja. Ne premikajte predmetov in se ne dotikajte stvari, saj bi lahko uničili pomembne sledi. O vlomu takoj obvestite policijo na številko 113. Pozorni bodite tudi na neznane oziroma sumljive osebe in vozila v svoji soseski. O svojih opažanjih lahko obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličete anonimno številko 080 1200.