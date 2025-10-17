Vlomilci kradli po hišah, plena je za tisoče evrov

Tatovi so v zadnjih dneh znova udarili na več koncih Slovenije in lastnikom povzročili precejšnjo škodo.

V Šiški je neznani storilec vlomil v hišo in pobral električne aparate. Lastnik je ostal brez stvari, skupno vrednih približno 7000 evrov. V Kočevju je vlomilec iz hiše odnesel orodje, škoda pa znaša okoli 1500 evrov. Tudi v Domžalah ni bilo mirno – iz ene izmed hiš je izginil denar, storilec pa je lastnika oškodoval za okoli 700 evrov.

Policija intenzivno preiskuje vse tri primere in poziva morebitne očividce, naj se oglasijo.