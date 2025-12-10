Vlomilci na območju Dragomerja izruvali in ukradli sef s predmeti

Policisti so ugotovili, da so storilci z območja Novega mesta sprva onesposobili senzorsko osvetlitev, v hišo vlomili skozi pritlično okno, našli sef, ga izruvali in odpeljali v smeri Novega mesta. Sef so policisti našli na območju Višnje Gore, in sicer je bil odprt, zažgan, prazen in prekrit z vejami. O tatvini je policiste obvestil oškodovanec, v sefu pa so se nahajali predmeti visoke vrednosti, je danes dejal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana Irfan Beganović. Več informacij o vsebini sefa Beganović ni razkril. Osumljenci so po navedbah policije stari 22, 23, 25 in 29 let, peti sostorilec še ni identificiran, v povezavi s tem pa aktivnosti še potekajo. Vsem identificiranim osumljencem so policisti v četrtek, 4. decembra, odvzeli prostost. Na podlagi pridobljenih odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani so bile opravljene tudi hišne preiskave. Dan kasneje so osumljence s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper vse štiri osumljence odredila pripor.

V tem primeru gre po navedbah Beganovića za kaznivo dejanje velike tatvine, pri katerem so storilci delovali v veččlanski skupini ter uporabili tako fizično silo pri vstopu v objekt kot pri izruvanju in odtujitvi sefa. Način izvršitve in ugotovljene okoliščine kažejo na organizirano delovanje ter predhodno pripravo. Ob tem Beganović opozarja, da v zimskem času, ko so dnevi krajši, ljudje pa so pogosteje zdoma, pogosteje prihaja do vlomov. Zato pozivajo vse občane k doslednemu samozaščitnemu ravnanju, kar vključuje zaklepanje vrat in oken. Na PU Ljubljana občanom svetujejo, naj ne hranijo večjih količin gotovine ali nakita na vidnih ali predvidljivih mestih in da uporabijo mehansko zaščito, alarmne sisteme ter ustrezno osvetlitev.