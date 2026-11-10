Vlomilci na pohodu po Gorenjski! V enem dnevu udarili trikrat, odnesli denar in nakit

Gorenjski policisti so imeli v ponedeljek polne roke dela z vlomilci. V enem samem dnevu so obravnavali kar tri vlome v stanovanjske objekte. Prvi vlom so kranjski policisti obravnavali nekaj po 8. uri zjutraj, ko so prejeli obvestilo o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Cerkelj na Gorenjskem. Neznani storilec je nasilno odprl balkonska vrata, vstopil v hišo ter odnesel denar in nakit. Le nekaj ur pozneje, nekaj po 11. uri, so o podobnem dogodku obvestili radovljiške policiste. Tokrat je bila tarča stanovanjska hiša na območju Podnarta. Storilec je v notranjost vlomil skozi okno, vendar si po doslej znanih podatkih ni ničesar prilastil.

Vlomili tudi v stanovanje v Kranju

Tretji vlom so policisti obravnavali še istega dne, nekaj pred 17. uro. Neznani storilec je nasilno vstopil v stanovanje večstanovanjskega objekta na območju Kranja in ukradel nakit. Policisti v vseh treh primerih nadaljujejo zbiranje obvestil, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Za zdaj ni znano, kolikšna je skupna vrednost ukradenih predmetov in ali so vlomi med seboj povezani.

Policija opozarja: Neznanci si lahko ogledujejo vaš dom

Ob treh vlomih policisti prebivalce znova opozarjajo, naj poskrbijo za varnost svojih domov, tudi kadar jih zapustijo le za kratek čas. Svetujejo, naj ljudje vedno zaklenejo vrata in zaprejo okna ter poskrbijo, da hiša ali stanovanje ne dajeta videza, da v njiju ni nikogar. Dodatno zaščito lahko zagotovijo senzorske luči, alarmne naprave in videonadzor. Posebej opozarjajo na neznane osebe in vozila, ki bi si lahko ogledovali okolico stanovanjskih objektov ter se pripravljali na vlom. Če opazite kaj sumljivega, si poskušajte zapomniti opis osebe, znamko vozila in registrsko številko. Policisti odsvetujejo tudi hranjenje večjih vsot denarja in dragocenega nakita na lahko dostopnih mestih doma. Ob daljši odsotnosti pa je priporočljivo sosede ali sorodnike prositi za redno praznjenje poštnega nabiralnika. Če opazite sumljivo dogajanje ali osebe, ki bi se lahko pripravljale na kaznivo dejanje, o tem obvestite policijo. V nujnih primerih takoj pokličite številko 113.