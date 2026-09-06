Vlomilci na pohodu v Ljubljani: iz hiš odnesli denar in nakit, iz kleti oblačila, iz kontejnerjev pa agregat in material

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Na območju Ljubljane in okolice so nepridipravi udarili na več lokacijah. Tarče so bile stanovanjske hiše, klet in gradbeni kontejnerji, lastnikom pa so povzročili za več tisoč evrov škode.
V Šiški je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo ter iz nje odnesel denar in nakit. Lastnika je oškodoval za več tisoč evrov.
Podobno se je zgodilo v Polhovem Gradcu. Tudi tam je vlomilec iz hiše odnesel denar in nakit, nastala škoda pa znaša nekaj tisoč evrov.
Na Viču je nepridiprav vlomil v klet. Odnesel je oblačila in druge predmete ter lastniku povzročil za okoli 1600 evrov škode.
Za Bežigradom so iz enega od njih ukradli agregat in povzročili za približno 1000 evrov škode. V Šiški pa je nekdo vlomil še v gradbeni kontejner in iz njega odnesel gradbeni material. Škode je za nekaj tisoč evrov.