Vlomilci na pohodu v Ljubljani: iz hiš odnesli denar in nakit, iz kleti oblačila, iz kontejnerjev pa agregat in material

Na območju Ljubljane in okolice so nepridipravi udarili na več lokacijah. Tarče so bile stanovanjske hiše, klet in gradbeni kontejnerji, lastnikom pa so povzročili za več tisoč evrov škode.

V Šiški je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo ter iz nje odnesel denar in nakit. Lastnika je oškodoval za več tisoč evrov.

Podobno se je zgodilo v Polhovem Gradcu. Tudi tam je vlomilec iz hiše odnesel denar in nakit, nastala škoda pa znaša nekaj tisoč evrov.

Na Viču je nepridiprav vlomil v klet. Odnesel je oblačila in druge predmete ter lastniku povzročil za okoli 1600 evrov škode.

Na udaru tudi gradbeni kontejnerji

Za Bežigradom so iz enega od njih ukradli agregat in povzročili za približno 1000 evrov škode. V Šiški pa je nekdo vlomil še v gradbeni kontejner in iz njega odnesel gradbeni material. Škode je za nekaj tisoč evrov.