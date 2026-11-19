Policija poroča o dveh vlomih na območju Policijske uprave Ljubljana. Neznani storilci so si prisvojili nakit, druge predmete in elektronske naprave, lastnika pa oškodovali za več tisoč evrov. Na območju Kočevja je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo. Iz nje je odnesel nakit in druge predmete ter lastniku povzročil za približno 5000 evrov škode.

Drugi vlom se je zgodil na območju Črnuč, kjer je storilec vdrl v prodajni prostor in odtujil elektronske naprave. Lastnika je oškodoval za več tisoč evrov. Policisti o obeh primerih zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine kaznivih dejanj.

Policija svetuje: Previdnost lahko prepreči vlom

Ob tovrstnih dogodkih policija občane znova opozarja na pomen preventivnega ravnanja. Vlomilci pogosto izkoristijo nepazljivost, neustrezno zavarovane objekte ali odsotnost stanovalcev. Policija svetuje, naj ljudje pred odhodom od doma preverijo, ali so zaprta vsa vrata in okna, tudi tista v manj opaznih delih hiše. Vrednejših predmetov, nakita in gotovine naj ne puščajo na vidnih mestih, ključe pa naj hranijo tako, da do njih ne morejo dostopati neznanci.

Pomembno je tudi, da ob daljši odsotnosti poskrbijo za videz, da je nekdo doma. Pri tem lahko pomagajo sosedje, ki občasno preverijo nepremičnino in opozorijo na sumljivo dogajanje. Če opazijo sumljive osebe ali okoliščine, naj o tem obvestijo policijo. V primeru vloma naj se predmetov ne dotikajo in naj čim prej pokličejo številko 113.

Policija ob tem poudarja pomen sodelovanja občanov in pravočasnega obveščanja o sumljivih pojavih, saj lahko tudi s tem pomagajo preprečiti kazniva dejanja, je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.