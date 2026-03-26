Vlomilec Jani brutalno napadel mater in hčer, grozi mu do 14 let zapora

Dom naj bi bil najvarnejši prostor, zavetje, kjer nevarnost ostaja zunaj, za zaklenjenimi vrati. A 30. januarja lani se je v Sežani izkazalo, da ta pogosto samoumeven občutek varnosti ne drži vedno in lahko v trenutku izgine. Napadalec v enoto stanovanjskega bloka ni vstopil skozi vrata, ampak je zlezel skozi okno. In prišel naravnost v prostor, kjer se je 43-letna mati P. N. s svojim mladoletnim otrokom počutila najvarneje. Kar je sledilo, je bilo kot v grozljivki.

Takoj ko si je 42-letnik utrl pot v njun dom, je napadel žensko. Zagrabil jo je za lase in vlekel po stanovanju. Nato je prijel škarje – jo porezal po roki in ji odrezal lase. Njene krike groze je tedaj zaslišala hči. Pogumna deklica je poskusila zaščititi mamo in ustaviti napadalca, toda ta je nato bes usmeril še v mladoletnega otroka. Grožnje in kričanje so bržkone stopnjevale občutek, da bi ju moški lahko resno poškodoval ali celo ubil. Deklica se je v paniki zatekla v kopalnico, zaklenila vrata in čakala, da se nočna mora konča, medtem ko je mati zbežala iz bloka k svoji materi. Pobegnil je tudi nasilni vlomilec.

Janija Franetiča so policisti hitro izsledili. Sledile so hišne preiskave na dveh lokacijah, med katerimi so našli 68 tablet in 129,87 grama konoplje ter ponarejene recepte za zdravila, s katerimi se je, kot se je izkazalo, zalagal v italijanskih lekarnah.

Še vedno je v priporu v koprskem zaporu

Preiskovalna sodnica ga je poslala v pripor, državno tožilstvo pa obtožilo ponarejanja listin, prometa s prepovedanimi substancami in nasilništva. Po obtožnici je z bivšo partnerico, v stanovanje katere je vdrl, grdo ravnal, jo poniževal in spravljal v podrejen položaj.

V sredo je bil na Okrožnem sodišču v Kopru zaslišan eden od policistov, ki so sodelovali pri hišnih preiskavah. Priča R. B., ki je bila ob brutalnem napadu v stanovanju oškodovanke, pa se na sodno vabilo ni odzvala. Franetič, za katerim je 20-letna zasvojenost z mamili in ki je bil v času kaznivega dejanja tudi pod vplivom alkohola, na dan je menda pogoltnil celo pest tablet, pa krivde ne priznava.

Še vedno je v priporu v koprskem zaporu, od tam se je zaradi kadrovske stiske s pravosodnimi policisti na obravnavo vključil prek videokonferenčne povezave. Pred zaslišanjem izvedenca psihiatrične stroke Mihe Derganca je obtoženi predlagal izključitev javnosti, s čimer sta se strinjali tako obramba kot okrožna tožilka Natali Volčič Ivanič, sodnica Maja Tomašević pa je predlogu sledila. Kakšna bo usoda Sežančana, bo najverjetneje znano konec tega meseca, grozi pa mu do 14 let zapora.