PU MARIBOR

Vlomili v poslovni objekt, škode za 10.500 evrov

V okolici Ormoža je bilo v skladiščne prostore vlomljeno skozi vrata,
FOTO: Rawf8 Getty Images
FOTO: Rawf8 Getty Images
S. U.
 19. 1. 2026 | 17:08
A+A-

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 149 klicev, med temi 58 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 11 kaznivih dejanj.

»Obravnavali smo več vlomov v poslovne objekte. V okolici Ormoža je bilo v skladiščne prostore vlomljeno skozi vrata, v notranjosti pa odtujene cigarete. Materialna škoda znaša po prvih ocenah okrog 10.500 evrov. V poslovne prostore je bilo vlomljeno na območju Tezna v Mariboru, kot kaže, ni bilo ničesar odtujenega, je pa pri tem nastala materialna škoda v višini okrog 2000 eur. Na območju Pernice so vlomili skozi okno in odtujili gotovino, podjetje so oškodovali za okrog 4500 evrov,« še sporočajo s PU Maribor.

