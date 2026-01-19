Vlomili v poslovni objekt, škode za 10.500 evrov

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 149 klicev, med temi 58 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 11 kaznivih dejanj.

»Obravnavali smo več vlomov v poslovne objekte. V okolici Ormoža je bilo v skladiščne prostore vlomljeno skozi vrata, v notranjosti pa odtujene cigarete. Materialna škoda znaša po prvih ocenah okrog 10.500 evrov. V poslovne prostore je bilo vlomljeno na območju Tezna v Mariboru, kot kaže, ni bilo ničesar odtujenega, je pa pri tem nastala materialna škoda v višini okrog 2000 eur. Na območju Pernice so vlomili skozi okno in odtujili gotovino, podjetje so oškodovali za okrog 4500 evrov,« še sporočajo s PU Maribor.