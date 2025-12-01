Vlomili v stanovanjsko hišo, škode za 20 tisočakov

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 127 klicev, med temi 52 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 12 kaznivih dejanj, 3 prometne nesreče I. kategorije, vozilo je bilo zaseženo vozniku, 8 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 3 v zasebnem prostoru.

Kriminaliteta

Kot sporočajo s PU Maribor je bilo skozi vrata bilo vlomljeno v poslovni prostor na območju Ormoža in odtujena gotovina, skupna materialna škoda znaša okrog 6000 evrov. Skozi vhodna vrata je bilo vlomljeno tudi v stanovanjsko hišo na območju Dolnje Počehove, po prvih ugotovitvah je bil odtujen nakit in oblačila, skupaj s škodo, nastalo pri vlomu, so bili lastniki oškodovani za okrog 20.000 evrov.