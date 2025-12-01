Vlomili v stanovanjsko hišo, škode za 20 tisočakov

Galerija
Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 127 klicev, med temi 52 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 12 kaznivih dejanj, 3 prometne nesreče I. kategorije, vozilo je bilo zaseženo vozniku, 8 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 3 v zasebnem prostoru.
Kot sporočajo s PU Maribor je bilo skozi vrata bilo vlomljeno v poslovni prostor na območju Ormoža in odtujena gotovina, skupna materialna škoda znaša okrog 6000 evrov. Skozi vhodna vrata je bilo vlomljeno tudi v stanovanjsko hišo na območju Dolnje Počehove, po prvih ugotovitvah je bil odtujen nakit in oblačila, skupaj s škodo, nastalo pri vlomu, so bili lastniki oškodovani za okrog 20.000 evrov.
V Sloveniji je kazen za vlom odvisna od okoliščin, predvsem od načina izvršitve in vrednosti ukradenih predmetov. Kazenski zakonik določa, da se tatvina, storjena z vlomom v stanovanje, hišo ali drug zaprt prostor, šteje kot velika tatvina, za katero je zagrožena kazen do pet let zapora.
Če je dejanje storjeno v hudodelski združbi ali gre za izjemno veliko premoženjsko škodo, lahko zaporna kazen doseže od eno do osem let. Sodišča pri odmeri kazni upoštevajo tudi pretekla dejanja storilca, morebitno priznanje krivde ter njegove osebne razmere, kar pogosto vpliva na končno odločitev o višini izrečene zaporne kazni v posameznem sodnem postopku.
