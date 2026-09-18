Vlomili v zapuščeno hišo pri Šentjerneju, nato pobegnili z rdečim cliom: policisti trojico hitro izsledili

Nočno dogajanje v Dobravici pri Šentjerneju ni trajalo dolgo. Občan je policijo obvestil, da neznanci vlamljajo v zapuščeno stavbo, nato pa so se odpeljali z rdečim renault cliom.

Policisti so rdeči renault clio izsledili v kraju Čadraže, v njem pa so bile tri osebe. V vozilu so našli tudi več kosov žlebov in odtočnih cevi.

Policisti so na podlagi zbranih obvestil identificirali osumljence ter jim zasegli odtujene žlebove. Osebe so pridržali do šest ur, zbrali potrebna obvestila in opravili kriminalističnotehnično obdelavo.

Voznik in eden od sopotnikov sta si prislužila še plačilni nalog zaradi neuporabe varnostnega pasu.