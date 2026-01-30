  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VLOMILCI NA DELU

Vlomilski pohod po Sloveniji: razdejanje v hiši, trgovini in trafiki

Policija poziva občane k večji previdnosti.
FOTO: Fotokita Getty Images/iStockphoto
FOTO: Fotokita Getty Images/iStockphoto
A. G.
 30. 1. 2026 | 17:21
 30. 1. 2026 | 17:54
2:53
A+A-

Na območju Ajdovščine, Vipave in Šempetra pri Gorici so policisti v zadnjih urah obravnavali več vlomov v stanovanjske in poslovne objekte. Neznani storilci so vlamljali skozi okna in skupne prostore, tarče pa so bili nakit, gotovina, orodje in cigarete. V enem primeru so policisti osumljenca hitro izsledili in ukradene predmete vrnili oškodovancem. Danes, 30. januarja ob 12.15, so policisti prejeli prijavo o vlomu v stanovanjsko hišo v naselju Budanje (občina Ajdovščina). Po do zdaj zbranih podatkih je storilec v času od včerajšnjega popoldneva do današnjega jutra z neznanim predmetom vlomil skozi manjše okno in vstopil v objekt. V notranjosti je našel ter si prilastil zlati prstan, vreden približno 250 evrov, ob tem pa je nastala tudi dodatna materialna škoda. Policisti Policijske postaje Ajdovščina nadaljujejo preiskavo in zbirajo obvestila.

Le nekaj ur prej, ob 7.53, so policiste obvestili še o vlomu v trgovino v Ajdovščini, kjer je storilec ukradel gotovino (blagajniški minimum) ter orodje, med drugim motorno žago in druge predmete. Policisti so osumljenca kmalu po dejanju izsledili, ukradene predmete pa po končanem postopku vrnili trgovini. Po zaključku preiskave bodo osumljenca kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti so danes dopoldne obravnavali tudi vlom v hišo v naselju Erzelj (občina Vipava). Po prvih ugotovitvah je storilec v počitniško hišo vlomil skozi okno, nato pa v notranjosti povzročil razdejanje in se znesel nad inventarjem. Ukradel je različne predmete, med drugim skodelice in pijačo, oškodovancem pa je povzročil za okoli 200 evrov škode. Tudi v tem primeru policisti nadaljujejo preiskavo.

Najbolj drzen vlom

Najbolj drzen vlom se je zgodil v nočnem času. Danes, ob 2.17, je bila policija obveščena o vlomu v trafiko v Šempetru pri Gorici. Na kraju so ugotovili, da je storilec vlomil v skupni prostor vrtnarstva in trafike ter odtujil blagajniški minimum in več deset štek cigaret različnih blagovnih znamk. Višino škode oškodovanci še ocenjujejo, policisti Policijske postaje Nova Gorica pa primer še preiskujejo.

Policija občane opozarja, da vlomilci najpogosteje izkoristijo slabo zavarovana vrata in okna, v okolici hiš pa pogosto uporabijo tudi priročna sredstva, kot so lestev, zaboji ali orodje, ki ga lastniki pustijo na dosegu roke. Občane pozivajo, naj bodo pozorni na sumljive osebe in vozila, v primeru zaznave ali vloma pa naj takoj pokličejo 113 ter ne spreminjajo kraja dejanja, saj so sledi ključne za preiskavo.

Več iz teme

vlompolicijakrajatatvinapolicistitatoviPU Nova Gorica
ZADNJE NOVICE
17:49
Novice  |  Slovenija
POLITIČNI VRTILJAK IMENOVANJ

Predsednica ponovno presenetila, kandidatka za Ustavno sodišče znova v igri

Politični analitiki opozarjajo, da bo izid glasovanja pomemben pokazatelj razmerij moči v Državnem zboru.
30. 1. 2026 | 17:49
17:43
Novice  |  Svet
OBOŽEVALKA

Poglejte, koga Trump drži za roko, javno priznala, da je nezakonita migrantka (FOTO in VIDEO)

Ena najvplivnejših ženskih hip-hop izvajalk se je razglasila za »oboževalko številka ena«.
30. 1. 2026 | 17:43
17:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOMILCI NA DELU

Vlomilski pohod po Sloveniji: razdejanje v hiši, trgovini in trafiki

Policija poziva občane k večji previdnosti.
30. 1. 2026 | 17:21
17:17
Bulvar  |  Zanimivosti
SVETOVNI REKORDER

Čudežnemu dveletniku uspel vpis v Guinnessovo knjigo rekordov (FOTO)

Pri snookerju je z enim udarcem dve krogli spravil v dve luknji.
30. 1. 2026 | 17:17
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: v nedeljo pa nas čaka malce napornejša polna luna (Suzy)

Najbolj stresen dan tedna pa bo četrtek, ko bosta Merkur in Uran v kvadratu.
30. 1. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
STIL

Poklon Valentinu

Ko s slogom oblačenja počastimo nedavno preminulega modnega genija, v resnici častimo najlepše plati ženstvenosti.
Ajda Janovsky30. 1. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki