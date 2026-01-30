Vlomilski pohod po Sloveniji: razdejanje v hiši, trgovini in trafiki

Na območju Ajdovščine, Vipave in Šempetra pri Gorici so policisti v zadnjih urah obravnavali več vlomov v stanovanjske in poslovne objekte. Neznani storilci so vlamljali skozi okna in skupne prostore, tarče pa so bili nakit, gotovina, orodje in cigarete. V enem primeru so policisti osumljenca hitro izsledili in ukradene predmete vrnili oškodovancem. Danes, 30. januarja ob 12.15, so policisti prejeli prijavo o vlomu v stanovanjsko hišo v naselju Budanje (občina Ajdovščina). Po do zdaj zbranih podatkih je storilec v času od včerajšnjega popoldneva do današnjega jutra z neznanim predmetom vlomil skozi manjše okno in vstopil v objekt. V notranjosti je našel ter si prilastil zlati prstan, vreden približno 250 evrov, ob tem pa je nastala tudi dodatna materialna škoda. Policisti Policijske postaje Ajdovščina nadaljujejo preiskavo in zbirajo obvestila.

Le nekaj ur prej, ob 7.53, so policiste obvestili še o vlomu v trgovino v Ajdovščini, kjer je storilec ukradel gotovino (blagajniški minimum) ter orodje, med drugim motorno žago in druge predmete. Policisti so osumljenca kmalu po dejanju izsledili, ukradene predmete pa po končanem postopku vrnili trgovini. Po zaključku preiskave bodo osumljenca kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti so danes dopoldne obravnavali tudi vlom v hišo v naselju Erzelj (občina Vipava). Po prvih ugotovitvah je storilec v počitniško hišo vlomil skozi okno, nato pa v notranjosti povzročil razdejanje in se znesel nad inventarjem. Ukradel je različne predmete, med drugim skodelice in pijačo, oškodovancem pa je povzročil za okoli 200 evrov škode. Tudi v tem primeru policisti nadaljujejo preiskavo.

Najbolj drzen vlom

Najbolj drzen vlom se je zgodil v nočnem času. Danes, ob 2.17, je bila policija obveščena o vlomu v trafiko v Šempetru pri Gorici. Na kraju so ugotovili, da je storilec vlomil v skupni prostor vrtnarstva in trafike ter odtujil blagajniški minimum in več deset štek cigaret različnih blagovnih znamk. Višino škode oškodovanci še ocenjujejo, policisti Policijske postaje Nova Gorica pa primer še preiskujejo.