»Vojakinja v Jemnu« Celjanu pisala prek Messengerja. Ne boste verjeli, koliko mu je pobrala

Včeraj so celjski policisti obravnavali goljufijo, v kateri je bil občan oškodovan za dobrih 40.000 evrov.

»Vojakinja v Jemnu«

Z občanom je preko Messengerja kontaktirala neznana oseba in se predstavila kot »vojakinja v Jemnu«, ki naj bi zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2.800.000 evrov. Prepričala ga je, da mu bo ta denar poslala, če ji bo nakazal 1.000 evrov, nato pa je zahtevo po nakazilih stopnjevala do dobrih 40.000 evrov, ki jih je občan nakazal na različne turške račune.

Ko je posumil, da bi lahko šlo za prevaro, je Celjan obvestil policiste.