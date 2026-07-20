Vojko v smrt zapeljal brata Matevža: rešila bi ga varovalna ograja

SOJENJE

Domačini se cestnega odseka, kjer se je pred skoraj desetimi leti zgodila tragedija, bojijo že vrsto let.

Domačini se odseka lokalne ceste med Petkovcem in Zaplano v Prezidu bojijo že vrsto let. Kako hitro se lahko tam zgodi tragedija, se je izkazalo 24. oktobra 2016, ko se je v hudi prometni nesreči smrtno ponesrečil Matevž Marinč. Po prepričanju tožilstva je zanjo odgovoren Matevžev brat Vojko Marinč. Ta v svojo obrambo trdi, da ga je tik pred nesrečo tam zaslepil snop luči iz avtomobila, ki naj bi mu pripeljal nasproti. Nato pa da je, kot mu v obtožnici zaradi nevarne vožnje s smrtnim izidom očita tožilstvo, zapeljal desno z vozišča na travnato površino ter drsel po vrhu travnatega pobočja. ...