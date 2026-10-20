Vozil je krave s planine, nato pa huda nesreča: posredovali so tudi gorski reševalci

S Policijske uprave Nova Gorica poročajo o hujši delovni nesreči. Kot so zapisali, so 20. oktobra ob 9.43, policiste Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica obvestili o nesreči na planini Slapnik v občini Kobarid. Kmetijski traktor z dvema pripetima prikolicama, na katerih so bile štiri krave, se je prevrnil pod cesto, pri tem pa se je hudo poškodoval 65-letni voznik traktorja.

»Policisti Policijske postaje Bovec so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je voznik s traktorjem in prikolicama prevažal štiri krave s planine Zaslap, ki leži pod Krnom, v dolino. Med vožnjo navzdol je zaradi neprilagojene hitrosti traktor začelo zanašati, zato je voznik izgubil nadzor nad vozilom. Traktor se je skupaj s prikolicama prevrnil pod cesto in se po približno 15 metrih prevračanja ustavil. Voznik se je pri tem predvidoma huje telesno poškodoval,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Posredovalo več služb

Na intervencijo je prihitelo več služb. Kot so zapisali na PU Nova Gorica, so posredovali bovški policisti, gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid, ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, reševalci Gorske reševalne službe Tolmin in domačini. Domačini in reševalci gorske reševalne službe so po besedah policijske uprave poškodovanega voznika izvlekli izpod traktorja in pomagali ekipi nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovanca. Tega so nato z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, so še zapisali na PU Nova Gorica.