Vozil po strmem klancu navzdol in doživel nesrečo, za povrh se mu je še noga ukleščila med stopalke

S Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica) poročajo o delovni nesreči, ki bi se lahko končala tudi slabše. Včeraj zvečer je bila policija s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obveščena o nesreči v naselju Avče (občina Kanal ob Soči). Po podatkih PU Nova Gorica se je na makadamski poti ob HE Avče 70-letni voznik kmetijskega traktorja s pripeto prikolico, naloženo z drvmi, prevrnil in se pri tem poškodoval. Vozil je po gozdni vlaki po strmem klancu navzdol, ko pa je zapeljal čez kamen, se je traktor prevrnil na desni bok.

Ob prevrnitvi je vozniku desno nogo zagozdilo oz. ukleščilo med stopalke, iz tega položaja pa se ni mogel rešiti sam. »Na kraju so posredovali tamkajšnji gasilci, ki so s tehničnim posegom traktor postavili nazaj na kolesa in voznika rešili izpod vozila ter mu sprostili ukleščeno nogo. Prvo pomoč so mu na kraju nudili reševalci NMP ZD Nova Gorica,« so zapisali na omenjeni policijski postaji. Po njihovih informacijah je utrpel lažje poškodbe.