Vozil se je s kajakom, končal pa v bolnišnici. Več ljudi je moralo posredovati na Savi Bohinjki

S Policijske uprave Kranj poročajo o nesreči, ki se je zgodila v soboto na Savi Bohinjki moškemu, ki se je peljal s kajakom. Kot so zapisali, si je 50-letnik med vožnjo poškodoval roko. Nesrečniku je na pomoč priskočilo več oseb. Prvi je pomoč nudil moški v drugem kajaku. Nato so na pomoč priskočili še gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bled in blejska podvodna reševalna služba. To, da je bil v bližini še en kajakaš, je lahko v takih primerih odločilno, saj je lahko njegova pomoč tista, ki nas lahko reši tega, da bi se nesreča razpletla še slabše.

Po besedah omenjene policijske uprave so moškega kasneje z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, ki je osrednja zdravstvena ustanova za oskrbo tovrstnih poškodb na območju Gorenjske. Dodali so še, da bodo policisti dogodek ustrezno evidentirali.