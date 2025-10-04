Vozil v napačno smer in trčil v drugo vozilo, poškodovani dve osebi

Ponoči okoli 1.45 je na avtocesti A4 za izvozom Hajdina v smeri Maribora prišlo do hude prometne nesreče. Voznik osebnega vozila je zaradi vožnje po nepravilni strani trčil v vozilo pred seboj, v katerem sta bili dve osebi. Povzročitelj je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe, potnica v drugem vozilu pa lažje poškodbe.

Zaradi ogleda kraja nesreče je bil del avtoceste proti Mariboru zaprt, promet je Dars preusmeril čez počivališče Dravsko Polje. Policisti so zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo zaradi suma nevarne vožnje v cestnem prometu.