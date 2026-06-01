SLIVNICA PRI MARIBORU

Vozil v napačno smer! Bosanec ubil Štajerko (FOTO)

V silovitem trčenju umrla 29-letnik iz BiH in 39-letna Bistričanka.
Tragedija se je zgodila ob 0.32 v bližini izvoza za Rogozo. Foto: D. P.

Po torkovi nesreči je helikopter sopotnico peljal v UKC Maribor, a so bile rane prehude. Foto: PGD Grajena

Štajerska avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta skoraj pet ur. Foto: D. P.

Oste Bakal
 1. 6. 2026 | 07:05
Po torkovi prometni nesreči, v kateri sta po trčenju z osebnim avtomobilom, ki je zapeljal na nasprotni vozni pas, v Grajenščaku v Občini Ptuj umrla 69-letni motorist in njegova 63-letna sopotnica na motorju, se je včeraj zgodaj zjutraj podobna huda nesreča pripetila še na štajerski avtocesti. Zaradi vožnje po nasprotnem voznem pasu je bosanski državljan z osebnim avtom trčil z drugim vozilom, ki je pravilno vozilo v smeri proti Ljubljani. V nesreči so bila poškodovana še štiri vozila, ki so pravilno pripeljala, in velika sreča je bila, da se voznikom in potnikom v njih ni zgodilo nič.

Tragedija se je zgodila ponoči ob 0.32 na štajerski avtocesti na odseku Maribor–Celje v bližini izvoza za Rogozo v občini Hoče - Slivnica. Na kraj dogodka so bili napoteni gasilci Javnozavodske gasilske brigade Maribor, ki so zavarovali območje nesreče in s tehničnim posegom rešili osebe iz vozila.

Mariborski policisti so bili obveščeni »o 29-letnem vozniku osebnega avtomobila, državljanu Bosne in Hercegovine, ki je vozil po avtocesti A1 proti Mariboru v napačni smeri vožnje od dovoljene in trčil v osebni avtomobil voznika s sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju nesreče umrla državljan BiH z urejenim bivanjem na območju PU Maribor, in sopotnica v drugem vozilu, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. 38-letni voznik se je lažje poškodoval,« je med drugim sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor. Avtocestni odsek v smeri proti Mariboru je bil za promet zaprt vse do 5.15. Na območju PU Maribor je to četrta prometna nesreča s smrtnim izidom, skupno je umrlo šest udeležencev.

Tudi pri Ptuju

Le nekaj ur pred tragedijo pri Rogozi se je huda nesreča zgodila v naselju Kungota pri Ptuju v Občini Kidričevo, kjer sta trčila motorno kolo in osebno vozilo. Policisti so ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Kungote pri Ptuju proti Prepoljam, tam pa v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v 30-letnega voznika motornega kolesa, ki je tedaj pripeljal v nasprotni smeri. »Voznik osebnega avtomobila se je lažje poškodoval, motorist pa huje in je bil odpeljan v bolnišnico. Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu,« je še sporočila predstavnica PU Maribor.

