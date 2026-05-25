Vozil z 2,4 promila alkohola, po trčenju v ograjo grozil policistom: Ubil vas bom

Policisti PP Krško pa so bili v nedeljo. 24. maja 2026, nekaj po 18. uri obveščeni, da je na območju Senovega voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in jo poškodoval.

»Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 67-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Ugotovili so še, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na podlagi odločitve sodišča izvršuje ukrep odvzema vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan ter tehnično nepregledan avtomobil. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,16 miligramov alkohola (2,4 g/kg). Kršitelj je med postopkom žalil policiste in jim grozil, da jih bo ubil. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali,« so o incidentu sporočili s PU Novo mesto.

Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zoper njega bodo ukrepali tudi zaradi groženj.