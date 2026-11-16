Vozilo je odbilo na brežino, nato pa so policisti odkrili še to

V zgodnjih nedeljskih urah se je na območju Mislinje zgodila prometna nesreča, v kateri je prišlo do lažjih telesnih poškodb. Voznik osebnega avtomobila je izgubil nadzor nad vozilom, a to še zdaleč ni bilo vse, kar so ugotovili policisti.

Po podatkih Policijske uprave Celje je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom in trčil v robnik. Vozilo je nato odbilo na brežino, od koder ga je znova zaneslo na cesto.

Alkotest in test na droge razkrila nepravilnosti

Policisti so med obravnavo nesreče opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,57 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Voznik je bil pozitiven tudi na testu za prepovedane droge. Zaradi ugotovljenih okoliščin bodo policisti zoper voznika podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu po 324. členu Kazenskega zakonika.