Vozilo v jarku, voznik mrtev: policija razkrila presenetljivo ugotovitev

V začetku februarja se je na lokalni cesti Lokanja vas–Hošnica v naselju Laporje, Občina Slovenska Bistrica, zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. 68-letni voznik osebnega avtomobila je v naselju Laporje zavil levo s ceste, zapeljal v jarek za odvodnjavanje meteorne vode in nato v brežino, kjer se je vozilo ustavilo. Voznik je na kraju nesreče umrl.

»Obveščamo vas, da je bilo v smrtnem primeru oz. dogodku, ki smo ga obravnavali 6. februarja na območju PP Slovenska Bistrica, ko je voznik zapeljal iz vozišča, ugotovljeno, da smrt moškega ni posledica prometne nesreče, prav tako pa tudi ni posledica prekrška oz. kaznivega dejanja. V letošnjem letu je na cestah na območju PU Maribor tako umrla ena oseba, lani v istem času pa dve,« so danes sporočili s PU Maribor.